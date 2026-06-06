Отмена проезда по удостоверениям: как пенсионеры и ветераны будут платить в транспорте по-новому

Проезд

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В Украине планируется окончательно отменить привычный формат транспортных льгот, когда для бесплатной поездки в коммунальном транспорте хватало обычного бумажного документа. Кабинет Министров инициирует масштабное переформатирование системы: теперь покупать билеты придется абсолютно всем пассажирам, а саму льготу государство будет выплачивать непосредственно гражданам в виде денежных компенсаций.

Автором этих радикальных нововведений выступило Министерство развития общин и территорий, которое уже разработало и зарегистрировало в Верховной Раде профильный законопроект №5651-2.

Удостоверение в прошлом: как будет работать монетизация льгот в транспорте

Согласно новой инициативе, пенсионные и ветеранские удостоверения больше не будут давать право на автоматический бесплатный проезд. Вместо этого государство внедряет полноценную монетизацию льгот, пишет издание «Час дій».

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Новая модель будет работать по четкому алгоритму:

Граждане льготных категорий будут получать денежную помощь на специальные банковские карты.

Оплата будет производиться исключительно через электронные валидаторы в салонах транспорта по единым для всех правилам.

Средства на карты пассажиров будут поступать путем целевых перечислений из государственного и местных бюджетов.

Этот шаг должен окончательно перевести область пассажирских перевозок на современные цифровые рельсы и ликвидировать устаревшую советскую систему «бесплатных билетов».

Кто заплатит за проезд: раздел между государственным и местными бюджетами

Одним из важнейших и одновременно болезненных вопросов реформы является финансирование. Денежные потоки будут четко разделены в зависимости от статуса льготника:

Ветераны войны и военнослужащие получат средства на проезд непосредственно из государственного бюджета Украины. Это гарантирует стабильность выплат вне зависимости от региона проживания. Пенсионеры и другие категории будут финансироваться за счет местных бюджетов общин. Отдельные спецпрограммы будут координироваться через соответствующие профильные государственные структуры.

Аналитический нюанс, на который стоит обратить внимание: поскольку финансирование большинства льготников перекладывается на плечи местных властей, реальный объем помощи будет напрямую зависеть от финансовой способности конкретной общины. Это значит, что жители состоятельных областных центров могут получить на карту сумму для большего количества поездок, чем жители дотационных городков или поселков.

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Конец «войнам» в маршрутках: что изменится для пассажиров и перевозчиков

Несмотря на опасения отмены привычных льгот, правительство убеждает, что новый закон существенно упростит жизнь обеим сторонам процесса.

Для льготников:

Исчезает необходимость каждый раз доставать и показывать водительское удостоверение или кондуктору.

Минимизируется человеческий фактор — больше не будет конфликтов и унизительных ситуаций, когда водители маршруток отказываются брать льготников в салон.

Процесс оплаты становится максимально простым, быстрым и современным.

Для перевозчиков и государства:

Обеспечивается прозрачный и точный учет каждой поездки.

Бюджетные выплаты станут контролируемыми: общины будут платить перевозчикам не за «приблизительные» расчеты, а за реальных пассажиров.

Государство и города получат уникальные данные о загруженности конкретных маршрутов и реальных затратах на транспортную инфраструктуру.

Попытки монетизировать транспортные льготы продолжались в Украине не один год, но именно сейчас с массовым внедрением систем безналичной оплаты в городах реформа получила реальные шансы на полное воплощение.

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Льготы для пенсионеров в Украине — последние новости

Раньше мы писали о том, кто из украинцев имеет право на пожизненную пенсию. В Украине понятие пожизненной пенсии включает не один конкретный вид выплат, а несколько механизмов пенсионного обеспечения.

Напомним, в июне украинские пенсионеры, которые продолжают официально работать, наконец-то получат повышенные выплаты, которые им перечислили еще с апреля. Кроме того, вместе с июньской пенсией им поступит компенсация за два предыдущих месяца.

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