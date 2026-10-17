- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1115
- Время на прочтение
- 1 мин
Отмена санкций против РФ и удар по Запорожью: главные новости ночи 17 октября 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 17 октября 2026 года:
Россияне ударили по жилой застройке Запорожья: есть раненые и повреждения (фото) Читать дальше –>
РФ ударила по областному центру: повреждены дома, горят автомобили, ранены (фото) Читать дальше –>
Трамп подписал указ об отмене части санкций против России по "закону Грэмма" Читать далее –>
Партнеры Украины рассмотрят запрос Киева на 70 млрд евро для обороны — Макрон Читать далее –>
В Конгресс США внесли законопроект против соглашения Трампа с РФ: что хотят заблокировать Читать далее –>
Связанные темы
Комментарии
Сортировать: