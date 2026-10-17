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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1115
Время на прочтение
1 мин

Отмена санкций против РФ и удар по Запорожью: главные новости ночи 17 октября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Запорожье

Запорожье / © Facebook / Запорожская ОВА

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 17 октября 2026 года:

  • Россияне ударили по жилой застройке Запорожья: есть раненые и повреждения (фото) Читать дальше –>

  • РФ ударила по областному центру: повреждены дома, горят автомобили, ранены (фото) Читать дальше –>

  • Трамп подписал указ об отмене части санкций против России по "закону Грэмма" Читать далее –>

  • Партнеры Украины рассмотрят запрос Киева на 70 млрд евро для обороны — Макрон Читать далее –>

  • В Конгресс США внесли законопроект против соглашения Трампа с РФ: что хотят заблокировать Читать далее –>

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