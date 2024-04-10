Отмена статуса "ограниченно пригодный": правительство готовит новый список диагнозов для прохождения ВЛК

После повторного прохождения ВЛК по этому списку будет определен новый статус военнообязанных, признанных ранее ограниченно пригодными.

Правительство Украины должно подготовить перечень медицинских диагнозов, согласно которому будут определять новый статус для тех, кто ранее был признан ограниченно пригодным к военной службе. Этот список урегулирует отмену статуса "ограниченно пригодный" согласно принятому закону №3621-IX, который вступит в силу 4 мая 2024 года.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона "Единые новости".

По словам Лазуткина, от определения "ограниченно годный" нужно было избавиться, как от пережитка советских времен. В сегодняшних реалиях военнообязанный может быть только пригодным или непригодным для прохождения военной службы.

"В ближайшее время будет определен список медицинских диагнозов, которые это будут регулировать. И в течение 9 месяцев люди с таким статусом должны пройти ВЛК, и силы обороны будут понимать, кого можно привлекать к защите государства", — пояснил спикер.

Он добавил, что ситуация на фронте сложная, поэтому требуются подготовленные и здоровые люди, которые смогут выдержать нагрузку в этих условиях.

Напомним, Верховная рада Украины отменила статус "ограниченно пригодный". Изменение статуса военнообязанных будет происходить после повторного прохождения ВЛК.

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