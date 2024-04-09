Отмена статуса "ограниченно пригодный": в ТЦК объяснили последствия изменений в законодательстве

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №3621-IX "Об изменениях в законе Украины о внесении изменений в некоторые законы по обеспечению прав военнослужащих и полицейских", отменяющий статус "ограниченно пригодный" для военнообязанных. Закон вступит в силу с 4 мая 2024 года, но это не означает, что ограниченно пригодные мужчины автоматически приобретают новый статус, пояснили в Черкасском ТЦК.

Об этом пишет "Суспільне".

Военнообязанные, ранее признанные ограниченно пригодными по решению ВЛК, должны снова пройти комиссию. Как пояснила спикер черкасского территориального центра комплектования и социальной поддержки Алина Кривошея, по закону для этого у них есть девять месяцев с даты вступления закона в силу, то есть до 4 февраля 2025 года. Повторная военно-врачебная комиссия должна решить, станут эти военнообязанные лица пригодными или непригодными к военной службе.

"Был перечень определенных болезней, по которым определяли, пригоден ли человек к военной службе, или нет, или ограниченно пригоден. Что касается военнослужащих, кто получит статус непригодный к военной службе, то они увольняются со службы. А кто получит статус пригодный, то продолжают службу в Вооруженных силах Украины", – объяснила Алина Кривошея.

В течение следующих трех месяцев со дня вступления закона в силу правительство должно принять соответствующие нормативно-правовые акты, в частности, обновленный перечень болезней, по которому будут определять пригодность или непригодность к прохождению военной службы.

Напомним, в Украине изменился порядок мобилизации. В частности, уменьшен призывной возраст и отменен статус "ограниченно пригодный".

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