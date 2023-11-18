Отмена заочной формы обучения в вузах: Минобразования предлагает "индивидуальные траектории"

Теперь бакалавриат будет длиться не четыре года, а шесть, или если кто-то хочет больше приложиться к учебе, то сможет его сократить до трех лет.

В Украине планируют отменить заочную форму обучения, которая уже себя исчерпала. В связи с этим Министерство образования и науки предлагает студентам так называемые индивидуальные траектории.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире телемарафона "Единые новости" 18 ноября.

"По очной форме человек может работать одновременно с тем, что он учится... Не то, что у нас было, такой советский элемент заочной формы, а речь идет о смешанной дистанционной форме. Так, как это существует в Европе, где мы балансируем учебу с работой. Таким образом, это может означать, что бакалавриат будет длиться не четыре года, а шесть лет, или если кто-то очень способный и хочет больше приложиться к обучению, то может его сократить до трех лет", – объяснил Винницкий.

Ранее Михаил Винницкий заявил, что заочная форма в большинстве случаев – это не о качестве образования, а о получении "корочки" в форме диплома. Он отметил, что за последние три года в Украине очень сильно развилась дистанционная форма. И сейчас она активно развивается. И это оказывается гораздо более эффективным, чем заочная форма.

Напомним, Верховная Рада приняла закон, регулирующий поступление в вузы в следующем году. Согласно ему, реформирование коснется вечерней и заочной формы обучения.

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