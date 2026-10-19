Отменят ли "бронь" для медиков, ученых и полицейских: все о новых правилах бронирования и отсрочок

Бронирование от мобилизации / © ТСН.ua

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В Украине снова обострилась дискуссия вокруг бронирования военнообязанных и предоставление отсрочок от мобилизации. Правительство готовит изменения к правилам бронирования, премьер Корецкий говорит о злоупотреблении предприятиями ВПК, а народная депутат Марьяна Безуглая выступила за радикальное сокращение количества забронированных украинцев.

Среди главных вопросов возможно сокращение квот на бронирование, сохранение «брони» для работников критически важных предприятий, а также предложения пересмотреть право на бронь для полицейских, прокуроров, медиков, ученых и чиновников. Во всех деталях разбирался ТСН. ua.

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Если ничего не изменить, скоро забронированными могут стать все мужчины

Премьер-министр Корецкий выступил с резким заявлением: количество лиц с отсрочкой, забронированных или скрывающихся сегодня существенно превышает количество находящихся на службе.

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«Также статистика последних 6-8 месяцев показывает: динамика ежемесячного бронирования или отсрочки — десятки тысяч ежемесячно. И все это растет просто какими-то невероятными темпами. Если эта динамика сохранится, то скоро будут забронированы абсолютно все», — сказал глава правительства.

По его словам, получить бронирование, позволяющее избежать мобилизации, стало значительно легче. Потому правительство предлагает пересмотреть правила, чтобы остановить эту тенденцию и избежать злоупотреблений и манипуляций в системе.

Кого могут затронуть эти изменения, рассмотрим ниже.

Какие изменения предлагают для предприятий ОПК

Наибольшее беспокойство вызвали возможные изменения квот для предприятий, обеспечивающих обороноспособность страны и работу критической инфраструктуры.

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16 октября во время часа вопросов правительству в Верховной Раде Сергей Корецкий отметил, что предприятия могут увеличивать штат и бронировать всех работников, даже если часть из них напрямую не привлечена к критически важным работам.

Премьер подчеркнул, что проблема приобрела значительный масштаб. На предприятиях, имеющих право на стопроцентное бронирование, — а это в первую очередь предприятия ОПК, работающие на оборону, — ежемесячно продолжают бронирование десяткам тысяч работников.

Корецкий предупредил, что из-за массовых злоупотреблений и фиктивного расширения штатов Кабмин готовит новые критерии критичности бизнеса и может упразднить право бронировать 100% работников.

«Переживать является тем, кто создал компанию, которая производит условно два дрона в год, но забронировала у себя в качестве работников сотни людей», — предупредил премьер в разговоре с ВВС-Украина.

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В то же время оружейники бьют тревогу и уверяют, что такое решение может негативно повлиять на производство вооружения.

Так, заместитель директора по взаимодействию с индустрией Украинского совета оружейников Мария Шамота в комментарии изданию «Слово и дело» считает, что ограничение бронирования до 85% военнообязанных работников критически важных предприятий оборонно-промышленного комплекса может негативно повлиять на производство вооружения.

По ее мнению, потеря даже части специалистов с дефицитными компетенциями способна нарушить работу целых производственных цепей. В то же время для предотвращения злоупотреблений она призывает проверять реальную деятельность предприятий и выполнение ими оборонных контрактов, а не вводить общее ограничение, которое может задеть производителей, действительно работающих на нужды войска.

«Последствия подобного новшества могут быть отрицательными, ведь бронирование лишатся инженеры, технологи, операторы оборудования, специалисты по контролю качества или другие работники с дефицитными компетенциями. Таких людей невозможно быстро заменить. Риск касается не только крупных производителей, но и субподрядчиков и поставщиков компонентов: выпадение одного критического узла может повлиять на всю производственную цепь», — отметила представитель Украинского совета оружейников.

Энергетика

100% бронирования имеют и энергетики. И здесь Корецкий тоже говорит о злоупотреблениях.

«Могу привести один единственный пример: есть подрядчик, который сегодня забронирован на 100%, потому что он выполняет работы, например, для компании „Укрэнерго“. Только когда мы подробно разобрались, то 20 человек из 100 действительно выполняют для „Укрэнерго“. А забронировано 100», — рассказал глава правительства.

В то же время решение о мобилизации работников энергетики болезненно воспринимают в обществе на фоне начала новых отключений света и усиленных ударов РФ по энергообъектам перед зимой.

Народный депутат Ярослав Железняк писал, что максимальный лимит для энергетических предприятий будет составлять 85%, а для предприятий теплоснабжения, водоканалов и сферы обращения с бытовыми отходами долю предлагают снизить с 75% до 60%. Для остальных критически важных предприятий общий лимит будет оставаться на уровне 50%.

Нардеп Александр Федиенко отметил недопустимость разбронирования энергетиков, коммунальщиков и работников ВПК.

«Сейчас и так по факту на грани возможностей работают энергетики, связисты и частично предприятия ВПК и ОПК. А проверять надо другие предприятия — те же администрации. Например, есть Луганская военная администрация: самого Луганска нет, а администрация расширяется. Как такое вообще может быть? Это какой-то сюр. Также есть общественные зарубежные организации, которые забронировали себе целый ворох людей», — добавил он.

Ассоциация городов также рассчитывает на сохранение для коммунальных служб квоты бронирования работников на уровне 75-100%.

«Это (потеря вследствие изменений норм бронирования) критическая и влияет на скорость аварийного восстановления. Вот бахнул дрон опору. Когда у тебя есть инженеры, имеющие опыт, они придумывают нестандартные варианты, и скорее подается электричество. А когда у тебя нет этих высококвалифицированных специалистов, решения тоже будут, но позже и длиннее в реализации», — привел пример исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

100% военнообязанных работников могут забронировать:

Как писала «Судебно-юридическая газета», безлимитное бронирование 100% военнообязанных применяется к:

Работникамм ТЭК и их подрядных организаций занимающихся восстановлением энергосистемы.

Работникам ОПК по перечню Минобороны.

Техническим работникам провайдеров и мобильной связи (в определенных Минцифрах областях и при выполнении восстановительных работ).

Медицинским работникам государственной и коммунальной формы собственности.

Предприятиям, фактически действующим на территориях возможных или активных боевых действий.

Новый государственный орган для предоставления «брони»

Кабмин согласовал другое ключевое нововведение — создание специального Координационного центра по вопросам бронирования. Координационный центр должен дополнительно согласовывать решения о признании предприятий критически важными и предоставления им повышенных квот на бронирование.

В частности, если бы предприятие хотело бы забронировать более 50% военнообязанных работников, ему могла бы потребоваться положительная рекомендация этого центра.

В его состав, по предварительным предложениям, должны были войти представители правительственных структур, СБУ, ГУР, Службы внешней разведки и Национальной полиции.

Однако именно эта идея вызвала вопросы дополнительной бюрократии, сроков рассмотрения заявок и возможного влияния на работу предприятий, выполняющих государственные оборонные заказы.

Что не так с Координационным центром по бронированию, мы подробно разбирали в этой статье.

Безуглая призвала отменить бронирование для большинства категорий украинцев

Отдельную дискуссию вызвало заявление народной депутатки Марьяны Безуглой, выступившей за радикальный пересмотр системы бронирования. Заметим, что оппозиция не раз намекала, что Безугла исполняет роль так называемой торпеды — запускает в информационное пространство радикальные предложения или скандальные высказывания, чтобы оценить, как общество к ним отнесется.

По ее мнению, количество забронированных граждан нужно максимально сократить, оставив защиту от мобилизации только тем категориям работников, без которых государство не сможет полноценно функционировать.

В частности, Безуглая предлагает сохранить бронирование для:

предприятий оборонно-промышленного комплекса, но только после проведения аудита;

большинства объектов критической инфраструктуры;

нескольких тысяч высших государственных чиновников.

Зато депутат считает, что массовое бронирование полицейских, прокуроров и чиновников нужно отменить.

«Ни полицейские, ни прокуроры, ни чиновники массово — никто из них не должен быть забронирован. Ветераны прекрасно могут становиться патрульными полицейскими, а бюрократический аппарат в государстве и так нужно сокращать. В армию попали инженеры, управленцы, делопроизводители, водители, художники и учителя. Почему они там, а другие нет? Мы не должны дальше делить общество на „там“ и „тут“», — считает Безуглая.

Кроме того, она отметила необходимость отмены бронирования для работников заведений высшего образования, институтов Национальной академии наук Украины.

«А еще интересно, сколько незаменимых ученых забронировано в более чем 100 бездарных институтах Национальной академии наук? И все ли оркестры у нас пооформляли критичность?», — пишет Безугла.

Нардепка считает, что бронь нужно забрать и у медицинских работников. В завершение, Безуглая призвала к созданию Резерв+ для женщин, «чтобы государство видело, какие профессии имеют наши гражданки, и мобилизацию женщин на тыловые должности с увольнением мужчин для службы на боевых должностях».

Более 90% отсрочок пока продлят автоматически: что нужно знать украинцам

Пока правительство обсуждает изменения до бронирования, Министерство обороны сообщило об очередном этапе автоматического продления отсрочок от мобилизации.

17 октября ведомство объявило, что более 90% действующих отсрочок могут продлиться без повторного подачи заявлений и посещения государственных учреждений.

Процесс автоматического продления продлится до 30 октября 2026 года.

Система проверяет право человека на отсрочку по информации из государственных реестров. Если соответствующие обстоятельства остаются в силе, а данные подтверждаются, отсрочка продолжается автоматически.

Это касается как тех, кто ранее оформлял документы через «Резерв+», так и граждан, обращавшихся в ЦНАП.

В Минобороны отмечают: приложение не принимает решение самостоятельно, а лишь отображает актуальную информацию из государственного реестра.

Отсрочку из-за инвалидности родных могут ограничить: что предлагают

Несмотря на то, что автоматическое удлинение продолжается, Кабмин пока окончательно не отказался «порезать» действующие отсрочки по инвалидности и уходу.

Какие отсрочки хотят ограничить:

Ограничить отсрочки для родственников второй степени родства, которые ухаживают за людьми с инвалидностью I или II группы;

Убрать отдельное основание для отсрочки родственникам третьей степени родства;

Отсрочку в связи с опекой над недееспособным лицом или человеком с инвалидностью предоставлять только при отсутствии других опекунов.

Пребывание одного из родителей на военной службе. Сейчас, если два родителя служат в Силах обороны, мужчина имеет право на увольнение, если жена остается служить. В правительстве предлагают оставить соответствующее основание для отсрочки женщинам.

Что в итоге?

Украинская система бронирования и отсрочок проходит этап жесткой трансформации за все время полномасштабной войны. В ближайшие дни покажут, вернется ли Кабмин к идее урезания квот для ОПК и какими будут окончательные критерии, по которым страна будет определять, кто держит экономический тыл, а кто должен становиться в ряды Сил обороны.

Ранее ТСН.ua рассказывал, кого будут касаться новые правила бронирования, какие показатели будут учитываться и что известно о возможном пересмотре квот для критически важных предприятий.

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