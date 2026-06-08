Отменят ли обязательные математику и историю на НМТ? : глава Минобразования сделал жесткое заявление

ООксен Лисовый

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Мифы вокруг национального мультипредметного теста (НМТ) часто злонамеренно направлены на уныние абитуриента в образовательных возможностях в Украине.

Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовый, передает «Интерфакс-Украина».

«НМТ — это формат на военный период. В идеале в перспективе должны перейти к ВНО. Но при любом формате Министерство образования четко стоит на позиции: тест, позволяющий поступать в университеты, предполагает базовые знания в таких знаниях, как читать, писать и считать, да и своя дисциплина по выбору. Поэтому я категорически против отмены математики и переноса ее в дисциплины по выбору», — сказал Лесной журналистам в понедельник в Киеве.

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То же министр отметил и о предмете «история Украины»: он должен быть в тестах НМТ.

Относительно возможности ослабления тестирования, Лисовый добавил, что тест равен для всех, и если его ослаблять или осложнять, это будет влиять на общие средние баллы абитуриентов, и конкуренция за места в вузах будет оставаться.

Лисовый также обратил внимание на то, что процент детей, не сдающих НМТ на минимальный проходной балл, на сегодняшний день крайне низок и колеблется в пределах 20%.

«Это свидетельствует о том, что тест доступен и сдать его возможно, и поступление в университет имеет порог базовых знаний и этот порог не слишком высок», — добавил он.

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Относительно сложности НМТ министр констатировал, что часто можно столкнуться с мифами, которые отчасти злонамеренными и направлены на то, чтобы разуверить молодежь в их возможностях в Украине и вытолкать на траекторию обучения за рубежом.

«Я хочу отметить, что выбор НМТ не обязателен. Если мы хотим идти в университет, мы выбираем сдавать этот тест. Если мы чувствуем неуверенность, и понимаем, что не готовы к тесту, это стряхивает нас каким-то образом — выбор профессионального образования, карьерного обучения — это тоже хороший выбор», — подчеркнул он, отметив, что Минобразования хотело бы, чтобы молодежь выбирала профтех, поскольку запрос чрезвычайно высок.

Лисовый добавил, что его первое образование тоже профессиональное, и это никак не помешало ему дальше строить карьеру, поступать в университет в будущем.

Математика на НМТ: о чем спорят

Как сообщалось, НМТ в этом году проходит по прошлогодней модели: в один день с возможностью дополнительных сессий; список предметов НМТ остается неизменным — поступающие составляют украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.

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В социальных сетях, как и в прошлом году, идут дискуссии о том, что нынешние задачи тяжелее прошлогодних, в частности по математике.

На этой волне обсуждений председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина вместе с 50 депутатами зарегистрировала альтернативный правительственному законопроект (№15254-1) относительно уменьшения в 2027 году количества предметов НМТ и установления, что математика будет не обязательной.

В свою очередь министр образования Оксен Лисовой заявил, что ведомство не поддерживает этот депутатский законопроект, а в Минобразования заявили, что высшее образование предполагает не только получение профессиональных компетентностей, но и способность человека учиться, анализировать информацию, работать с алгоритмами, решать проблемы и овладевать сложными образовательными программами, именно поэтому

Напомним, абитуриенты, не сдавшие национальный мультипредметный тест (НМТ) 2026 года, имеют возможность воспользоваться альтернативными вариантами получения образования или сделать перерыв в учебе.

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