Отменят ли перевод часов: Стефанчук высказался о законе

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук выразил надежду, что закон об отмене перевода часов будет подписан президентом Украины Владимиром Зеленским и он заработает.

Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время брифинга 19 декабря.

Стефанчук также считает, что отмена перевода часов на летнее время – это одна из первых инициатив 47-го президента США Дональда Трампа. Глава ВР добавил, что будущий глава Белого дома считает эту инициативу бессмысленной.

"Я очень надеюсь, что это один из первых случаев, когда Украина задала тренд всему миру, первой проголосовав за этот закон. А за нами уже следуют США. Поэтому будем ожидать, я буду очень надеяться, что это будет побуждать всех принять правильное решение", — подчеркнул Стефанчук.

Напомним, Республиканская партия в США намерена отменить переход на летнее время.

Добавим, что в ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перешла на зимнее время, переведя часы в час назад. Этот переход должен стать последним после принятия ВР закона об отмене последующих переводов времени. Однако в соцсетях разразился скандал из-за выбора зимнего времени, и многие выразили свое недовольство и срочно обратились к Зеленскому.

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