Отменят ли после обновления данных в ТЦК ограничения права вождения: объяснение Минобороны

Ограничение права на управление транспортным средством для военнообязанных, уклоняющихся от призыва, будет отменено после обновления данных в ТЦК и СП.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

"За пять дней после того, как человек, который должен явиться в ТЦК и СП, и уклоняется, выдается требование по исполнению обязанности военнообязанного. Через десять дней, если он игнорирует его, идет обращение в суд, и суд принимает решение об ограничении права управления транспортным средством. Важно помнить, что это ограничение временное", - сказал он.

Он также прокомментировал слухи об автотранспортной обязанности, согласно которым якобы будут забирать автомобили. По его словам, "эта обязанность давно действует, это — не новая норма". Некоторые авто действительно привлекаются для государственных учреждений, преимущественно спецтранспорт.

"Легковые же автомобили не изымались, возможно, были единичные случаи", — уточнил он.

Напомним, военнообязанных мужчин, уклоняющихся от призыва, ограничат в праве управлять автомобилем по требованию военкомата. Все подробности соответствующего решения читайте в материале ТСН.ua.

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