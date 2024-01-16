Отменят ли право военных на увольнение со службы в новой редакции законопроекта о мобилизации: ответ Безуглой

Безуглая опровергла слухи об отмене права на увольнение из армии в новом законопроекте о мобилизации.

Народная депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая опровергла распространяющиеся в Сети слухи о том, что в новом проекте закона о мобилизации якобы должны отменить положение о возможности увольнения военных со службы.

Об этом она написала в Facebook.

"Никто не собирается убирать норму о праве на увольнение с конкретным сроком мобилизации, если бы такое произошло, то сама бы заблокировала... Мы должны дать людям ответ. И справедливость. Избегайте слухов", — написала Безуглая.

Кроме того, в комментарии к сообщению депутат ответила, что новую редакцию соответствующего законопроекта должны внести в Верховную Раду на рассмотрение в течение недели.

Скриншот комментария Безуглой в Facebook

Напомним, заместитель министра обороны Наталья Калмыкова рассказала, когда вступит в силу новый закон о мобилизации. По их словам, вопрос принятия нового законопроекта о мобилизации займет несколько недель, а внести в Совет его должны "в ближайшее время".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Новая редакция законопроекта о мобилизации: что изменилось? Новости от Минобороны | Калмыкова".

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