Отменят ли штрафы за несвоевременное обновление военных данных: ответ юриста

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Начиная с 17 июля 2025 года, штрафы за несвоевременное обновление военных данных, которые надо было подать до 16 июля 2024 года, уже не применяются. Прошел год, и ответственность отменена.

Об этом рассказал юрист Дмитрий Моргун Общественному.

Причина прекращения штрафов

По словам юриста, запрет штрафовать связан с исчерпанием годичного срока для административной ответственности, который прописан в статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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«Речь идет о составе административного правонарушения, предусмотренного статьей 210 КУоАП. И в этом случае процедура взыскания является административной. Один год — это общий срок привлечения к административной ответственности по этим делам — с момента, когда возникла обязанность провести обновление учета данных, согласно закону…»

Розыск военнообязанных и его законность

Окончание срока административной ответственности не влияет на право ТЦК и СП объявлять военнообязанных в розыск.

«Дело в том, что КУоАП вообще не регулирует вопрос, связанный с этим розыском. До этого момента такого понятия, как розыск по админответственности вообще не было…»

Возможность обжалования штрафов в суде

Юрист Дмитрий Моргун отмечает, что штрафы, наложенные после 17 июля 2025 года, можно обжаловать в суде, и судебная практика часто отменяет такие постановления из-за нарушения процедур уведомления.

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«Я уверен, если такие обжалования будут, то суды будут отменять такие постановления…»

Процедуры уведомления и участия в суде

Если военнообязанный не был надлежащим образом уведомлен о рассмотрении дела, это является основанием для отмены штрафа.

«Есть процедура в КУоАП, где не просто составляют этот материал, а обязаны сообщить и пригласить человека на рассмотрение его дела…»

Что делать, если оказались в розыске

В случае, если военнообязанный попал в розыск, стоит обращаться в административные суды, особенно если его исключили с учета.

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«В розыске иногда оказываются люди, которые вообще исключены из учета. Здесь целесообразно обращаться в суды административной юрисдикции…»

Скидка при добровольной уплате штрафа

Если военнообязанный признает вину, он может воспользоваться скидкой при уплате штрафа. Это можно сделать как лично, так и через почту. «Человек может признать свою вину по этой статье 210. Он имеет право направить заявление о признании этой вины, и в связи с тем применить эту скидку…»

Роман Истомин отметил, что штрафы по статье 210-1 всегда можно обжаловать, а наложение штрафов не является основной целью деятельности ТЦК. «Если гражданин считает, что штраф по статье 210-1 ему выписали незаконно — он всегда может обжаловать его в судебном порядке…»

Минобороны пока не комментирует ситуацию, но в приложении «Резерв +» появился новый статус «Неактивно» для дел, в которых истек срок административной ответственности.

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Напомним, ранее мы писали о том, что после 17 июля военнообязанные могут обновлять данныеудобным способом через приложение Резерв+. С 18 июня в Украине действует электронный военно-учетный документ с QR-кодом, который признается равноценным бумажному и работает офлайн.

Также сообщалось, о том, что изменится для военнообязанных украинцев от 17 июля. Обновить данные можно в ТЦК, в ЦНАП, или с помощью мобильного приложения «Резерв +».