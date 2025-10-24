Отменят ли в Украине графики отключений света и когда: в Раде объяснили ситуацию

Отключение света / © ТСН

Графики отключений света в Украине могут быть отменены на несколько дней или недель, но их отсутствие не будет длительным. Ситуация зависит от ежедневных атак врага на критическую инфраструктуру и успешной балансировки «Укрэнерго».

Об этом народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк рассказал в эфире телеканала «Новини.Live».

"Будет зависеть, в первую очередь, и от погодных условий, и от атак, потому что нет суток, чтобы враг не атаковал критическую инфраструктуру. Единственное, что бывают более массированные, о которых мы все знаем, но ежедневные мы, к сожалению, не все отслеживаем. Но враг не оставляет, ежедневно практически летят», — описал ситуацию с графиками отключений света нардеп.

Он добавил, что российские войска «добивали» гидроэлектростанции по каскаду реки Днепр и на Днепропетровщине, и на Кировоградщине. Поэтому ситуация достаточно непростая.

«Поэтому, соответственно, энергетики «Укрэнерго» балансируют, смотрят наше потребление с вами, смотрят то, что сегодня есть в сети, и что может дать электрическую энергию в общую сеть нашу украинскую, и импорт, который есть за рубежом. Поэтому «Укрэнерго», как дирижеры, смотрят наше потребление и выработку электрической энергии, соответственно, дают команды диспетчерам уже по облэнерго, по городским энергокомпаниям, сколько они могут выдавать электрическую энергию сейчас в сеть, в следующий час», — оъяснил Нагорняк.

Он также ответил на уточняющий вопрос, не ожидается ли отмена графиков в ближайшее время, или ее не будет до весны.

"Они могут графики за день, за два и отменить, но насколько длительными будут эти отмены — неизвестно. Они могут быть отменены на несколько дней, возможно, на несколько недель, дай Бог, чтобы так удалось», — сказал нардеп.

В то же время он отметил, что чтобы восстановить каждый объект критической инфраструктуры, нужно время, и соответственно энергетиками приходится задействовать и аварийные графики отключений света, и плановые.

«Плановые задействуются тогда, когда мы понимаем, что просто не хватает в балансе генерации. Тогда применяется, соответственно, плановые графики отключений, когда можно что-то планировать. Когда нельзя планировать, к сожалению, применяются аварийные графики отключений», — добавил Нагорняк.

К слову, министр энергетики Светлана Гринчук 20 октября сообщила, что в ближайшие дни в Украине ожидается улучшение ситуации со светом. Это связано с завершением масштабных ремонтных работ на энергообъектах, что позволит увеличить генерацию и стабилизировать систему. Это поможет энергосистеме выдержать нагрузку, даже несмотря на похолодание, и избежать аварийных отключений.