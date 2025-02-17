Отменят ли военное положение в Украине после прекращения огня: в Раде ответили

Прекращение огня в Украине, которого могут достичь Киев и Москва, не будет означать отмену военного положения. Для отмены последнего необходим ряд условий.

Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский в эфире "Радио Свобода".

По его словам, отмена военного положения возможна тогда, когда исчезнут угрозы, предусмотренные законом о правовом режиме военного положения.

"Сам факт временного прекращения, точно не устраняет те угрозы, которые послужили во введении правового режима военного положения. Это же не означает, что Россия отвела свои войска с временно оккупированных территорий или свои средства поражения, которые могут наносить удары по Украине. Учитывая психическое состояние Путина, я думаю, мы можем ожидать. я не думаю, что военное положение может быть упразднено", — пояснил Вениславский.

Нардеп отмечает, что сроки возможной отмены военного положения зависят от ряда обстоятельств. В частности, от отвода войск РФ, гарантий безопасности и результатов международных переговоров.

"Это зависит от целого ряда обстоятельств: от переговоров, от того, на каких условиях сойдутся стороны. Я имею в виду Украину и РФ с участием Европы и Соединенных Штатов Америки, ведь без этого, как сегодня заявил президент, никакие договоренности украинские власти не признают", — подчеркнул Федор Вениславский.

Напомним, NYT оценило, какие последствия может иметь соглашение президента США Дональда Трампа об окончании войны в Украине. Издание пишет, что установление баланса между суверенитетом Украины и требованием Кремля относительно собственных "гарантий безопасности" обещает стать самой тяжелой частью переговоров.

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