Отменят ли заочную форму обучения в Украине: в ВР сделали заявление

В Украине трансформируется заочная и вечерняя формы обучения. В следующем году их планируют заменить дистанционным форматом.

Об этом в комментарии "Укринформу" рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук.

Как стало известно, ВР приняла закон, регулирующий правила вступительной кампании. Согласно документу, в следующем году выпускники школ не будут сдавать ГНА и поступать в вузы по результатам НМТ.

Кроме того, в законе есть и норма о замене вечерней и заочной формы обучения дистанционной. Однако эту норму убрали из-за разногласий во взглядах нардепов во время подготовки законопроекта.

В начальной редакции документа речь шла, в частности, об отмене набора абитуриентов для получения степеней бакалавра и магистра по вечерней и заочной формам получения образования, а содействие развитию дистанционного образования. Однако Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций принял это положение.

Напомним, что заочная форма обучения пришла к нам как рудимент из прошлого, она уже себя исчерпала. За последние три года в Украине очень сильно развилась дистанционная форма. И сейчас она активно развивается.

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