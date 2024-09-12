Отменят ли золотые и серебряные медали в школах: глава МОН Лисовой ответил

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций Верховной Рады считает нецелесообразным финансирование изготовления золотых и серебряных медалей для школьных выпускников из государственного бюджета.

Образовательный комитет ВР рекомендовал отменить золотые и серебряные медали в школах. Глава МОН предложил вынести этот вопрос на общественное обсуждение.

Об этом сказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой журналистам на четвертом Саммите первых леди и джентльменов в четверг в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Медали — это инициатива депутатов (отмена вручения золотых и серебряных медалей выпускникам школ — ред.), мы еще ее не обсуждали с ними. Есть определенная традиция. Поэтому, я думаю, вынесем это на общественное обсуждение и пообщаемся относительно этой идеи", – сказал Лисовой.

Напомним, ранее народный депутат и секретарь образовательного комитета Наталья Пипа сообщила, что в Верховной Раде решили отказаться от изготовления золотых и серебряных медалей для выпускников школ за средства бюджета. По ее словам, Комитет по вопросам образования, науки и инноваций Верховной Рады считает нецелесообразным финансирование изготовления золотых и серебряных медалей для школьных выпускников из государственного бюджета.

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