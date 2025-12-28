- Дата публикации
Отменят ряд поездов в новогодние праздники: узнайте, какие рейсы не будут курсировать
"Укрзалізниця" сообщила о временной отмене части пригородных и региональных поездов в период новогодних праздников. Узнайте, какие рейсы не будут курсировать.
В период новогодних праздников "Укрзалізниця" временно отменит курсирование части пригородных и региональных поездов. Изменения связаны с уменьшением пассажиропотока в отдельных направлениях.
Об этом сообщили в "Укрзалізниці", призвав пассажиров заранее проверять расписание движения поездов.
В компании отметили, что в праздники меняется ритм жизни, а количество поездок в пригородном сообщении традиционно уменьшается. Именно поэтому было принято решение временно оптимизировать график движения.
"Новогодние праздники - это время уюта и несколько иного ритма жизни. В эти дни пассажиров на отдельных пригородных направлениях становится меньше", - пояснили в Укрзалізниці.
В этой связи некоторые пригородные и региональные поезда не будут курсировать в праздничные дни.
Полный список отмененных рейсов и даты изменений:
