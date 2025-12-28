Отменят ряд поездов в новогодние праздники: узнайте, какие рейсы не будут курсировать

Поезд / © соцмережі

В период новогодних праздников "Укрзалізниця" временно отменит курсирование части пригородных и региональных поездов. Изменения связаны с уменьшением пассажиропотока в отдельных направлениях.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці", призвав пассажиров заранее проверять расписание движения поездов.

В компании отметили, что в праздники меняется ритм жизни, а количество поездок в пригородном сообщении традиционно уменьшается. Именно поэтому было принято решение временно оптимизировать график движения.

"Новогодние праздники - это время уюта и несколько иного ритма жизни. В эти дни пассажиров на отдельных пригородных направлениях становится меньше", - пояснили в Укрзалізниці.

В этой связи некоторые пригородные и региональные поезда не будут курсировать в праздничные дни.

Полный список отмененных рейсов и даты изменений:

