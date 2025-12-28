ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
643
Время на прочтение
1 мин

Отменят ряд поездов в новогодние праздники: узнайте, какие рейсы не будут курсировать

"Укрзалізниця" сообщила о временной отмене части пригородных и региональных поездов в период новогодних праздников. Узнайте, какие рейсы не будут курсировать.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Поезд

Поезд / © соцмережі

В период новогодних праздников "Укрзалізниця" временно отменит курсирование части пригородных и региональных поездов. Изменения связаны с уменьшением пассажиропотока в отдельных направлениях.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці", призвав пассажиров заранее проверять расписание движения поездов.

В компании отметили, что в праздники меняется ритм жизни, а количество поездок в пригородном сообщении традиционно уменьшается. Именно поэтому было принято решение временно оптимизировать график движения.

"Новогодние праздники - это время уюта и несколько иного ритма жизни. В эти дни пассажиров на отдельных пригородных направлениях становится меньше", - пояснили в Укрзалізниці.

В этой связи некоторые пригородные и региональные поезда не будут курсировать в праздничные дни.

Полный список отмененных рейсов и даты изменений:

/ © "Укрзализныця"

© "Укрзализныця"

© "Укрзализныця"

© "Укрзализныця"

© "Укрзализныця"

© "Укрзализныця"

© "Укрзализныця"

© "Укрзализныця"

© "Укрзализныця"

Ранее мы писали, что российские войска начали целенаправленную кампанию по уничтожению логистической ветви "Киев-Ковель". Под ударом – поезда, депо и мосты, а управление дронами, вероятно, осуществляется с территории Беларуси.

