Отменят ли бронь без ВВК: юристы объяснили важные нюансы мобилизации

В Украине продолжается общая мобилизация, во время которой стратегически важные предприятия имеют право бронировать своих работников. Однако часто возникают ситуации, когда при попытке продлить срок действия отсрочки от мужчин требуют пройти военно-врачебную комиссию (ВВК).

Об этом рассказали правозащитники на портале «Юристи.UA».

К специалистам обратился с вопросом украинец, должен ли он проходить медкомиссию для продолжения бронирования, ведь на этом настаивают на его работе.

Адвокат Юрий Айвазян дал четкое разъяснение: сама процедура перебронирования не предусматривает автоматическое прохождение медицинского осмотра.

«Прохождение ВВК обязательно только в том случае, когда вы получаете повестку или направление на медицинское освидетельствование от ТЦК», — подчеркнул юрист.

Таким образом, самостоятельно инициировать поход к врачам военнообязанный не должен, если не получил соответствующего вызова от территориального центра комплектования.

В то же время адвокат отметил важный нюанс: процедура бронирования может быть усложнена, если данные военнообязанного не обновлены или у него проблемы с учетом.

«Главное, чтобы вы не находились в розыске ТЦК», — отметил Айвазян.

Другой правозащитник, Вячеслав Кирда, обратил внимание на то, что реальность может отличаться от теории из-за позиции конкретного предприятия. Хотя юридически для представления списков на бронь заключение ВВК не требуется, работодатель может перестраховываться.

«Юридически ВВК не нужно проходить, но все зависит от позиции работодателя, который будет подавать вас на перебронирование», — объяснил адвокат.

Даже если военнообязанному придется пройти ВВК (например, из-за получения повестки по уточнению данных или требования предприятия), сам факт прохождения комиссии и ее результаты не являются основанием для отказа в бронировании, если все остальные документы оформлены правильно. Это только обновление военно-учетных данных, которое идет параллельно с процессом оформления отсрочки.

Напомним, ранее Роман Симутин объяснил, что за игнорирование повесток или нарушение правил военного учета закон не предусматривает автоматическую конфискацию автомобиля. По его словам, у ТЦК нет полномочий изымать транспорт или водительские права, а временное ограничение права управления может наложить только суд.

Конфискация авто возможна исключительно в рамках уголовных производств, где такая санкция прямо предусмотрена законом, и к нарушениям мобилизационных правил это не относится.