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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Отменяют ли комендантский час в Украине: власть готовит новые правила

Наработки по комендантскому часу обсудят 31 августа на специальном совещании с участием премьер-министра.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Комендантский час

Комендантский час / © ТСН

В Украине готовят решение о возможном ослаблении или частичной отмене комендантского часа. Окончательный формат изменений будет зависеть от условий безопасности и военных.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Николай Калашник, сообщает «Суспільне».

В Украине рассматривается возможность ослабления комендантского часа. По словам Калашника, речь идет об оптимизации его продолжительности, введении отдельных исключений из правил или даже отмене.

«Окончательное решение будет зависеть от результатов совещания с премьер-министром Сергеем Корецким, которое должно состояться 31 августа вечером.

«Есть наработки — это вопрос лояльности, оптимизация времени и исключение правил или, возможно, в целом, отмена (комендантского часа — ред.). Будут приняты соответствующие решения по результатам совещания у премьер-министра и тогда можно будет озвучивать более конкретно», — рассказал министр.

В то же время он подчеркнул, что возможные изменения должны обязательно согласоваться с военными, поскольку безопасность людей остается приоритетом.

«Мы не можем рисковать ни одной жизнью, поэтому это должно быть урегулировано. И такое совещание сегодня запланировано на проведение вечером», — добавил Калашник.

Напомним, накануне Корецкий сообщил, что из-за новой тактики российских атак и длительных воздушных тревог правительство планирует изменить подходы к комендантскому часу, работе предприятий, транспорта и инфраструктуры, чтобы снизить негативное влияние на экономику и жизнь крупных городов. Комплексные предложения разработают в ближайшие дни.

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