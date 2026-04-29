Отметка "Сакура" в билетах на поезд: что это означает и какие новые вагоны курсируют (фото)
В приложении УЗ появилась отметка «Сакура» на рейсе Киев-Ужгород.
В приложении "Укрзализныци" пользователи заметили новую отметку "Сакура" у рейсов поезда №81/82 Киев-Ужгород. Нововведение вызвало активное обсуждение среди пассажиров и вопрос об изменениях в перевозках.
Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".
В компании объяснили: речь идет не о новом маршруте, а о постепенном обновлении подвижного состава.
Специальная иконка сигнализирует, что по этому направлению уже курсируют модернизированные вагоны, а со временем полностью обновят весь поезд.
Флагманский поезд с новыми вагонами
28 апреля "Укрзализныця" запустила флагманский поезд под названием "Сакура". Он сформирован из новых вагонов украинского производства 2026, а также модернизированных детских вагонов.
Маршрут выбрали не случайно: и Киев, и Ужгород известны весенним цветением сакур. Сам проект реализуют при поддержке Японии, а название символизирует партнерство между странами.
Что изменилось для пассажиров
Новые вагоны предполагают повышенный уровень комфорта. В частности, у них:
больше пространства и обновленные полки,
современные системы климат-контроля, которые включаются еще до посадки,
инклюзивные решения, в частности пандусы,
специальные детские зоны с манежами и пеленающими столиками.
Кроме технического обновления пассажирам предлагают и тематический опыт: брендированные интерьеры с мотивами сакуры, доступ к контенту о японской культуре, а также тематические игры и элементы меню.
В Укрзализныце отмечают, что модернизация маршрута Киев-Ужгород стала ответом на многочисленные жалобы пассажиров о состоянии вагонов. Запуск флагманского поезда является частью более широкой программы обновления. К 2028 году планируется получить около 100 новых вагонов.
Ранее речь шла о масштабировании проекта женских вагонов на наиболее востребованных маршрутах. А именно с 1 мая «Укрзализныця» увеличивает количество поездов с женскими купе, добавив эту услугу к рейсам, соединяющим Харьков и Львов с Одессой, а также Львов с Киевом.