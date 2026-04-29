Отметка "Сакура" в билетах на поезд: что это означает и какие новые вагоны курсируют (фото)

Новый поезд в Украине

В приложении "Укрзализныци" пользователи заметили новую отметку "Сакура" у рейсов поезда №81/82 Киев-Ужгород. Нововведение вызвало активное обсуждение среди пассажиров и вопрос об изменениях в перевозках.

В компании объяснили: речь идет не о новом маршруте, а о постепенном обновлении подвижного состава.

Специальная иконка Сакура

Специальная иконка сигнализирует, что по этому направлению уже курсируют модернизированные вагоны, а со временем полностью обновят весь поезд.

Флагманский поезд с новыми вагонами

28 апреля "Укрзализныця" запустила флагманский поезд под названием "Сакура". Он сформирован из новых вагонов украинского производства 2026, а также модернизированных детских вагонов.

Маршрут выбрали не случайно: и Киев, и Ужгород известны весенним цветением сакур. Сам проект реализуют при поддержке Японии, а название символизирует партнерство между странами.

Что изменилось для пассажиров

Новые вагоны предполагают повышенный уровень комфорта. В частности, у них:

больше пространства и обновленные полки,

современные системы климат-контроля, которые включаются еще до посадки,

инклюзивные решения, в частности пандусы,

специальные детские зоны с манежами и пеленающими столиками.

Кроме технического обновления пассажирам предлагают и тематический опыт: брендированные интерьеры с мотивами сакуры, доступ к контенту о японской культуре, а также тематические игры и элементы меню.

В Укрзализныце отмечают, что модернизация маршрута Киев-Ужгород стала ответом на многочисленные жалобы пассажиров о состоянии вагонов. Запуск флагманского поезда является частью более широкой программы обновления. К 2028 году планируется получить около 100 новых вагонов.

Ранее речь шла о масштабировании проекта женских вагонов на наиболее востребованных маршрутах. А именно с 1 мая «Укрзализныця» увеличивает количество поездов с женскими купе, добавив эту услугу к рейсам, соединяющим Харьков и Львов с Одессой, а также Львов с Киевом.

