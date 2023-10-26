"Поломали побратима, а их отпустили": подробности о нападении на военного на Одесчине

Полгода назад защитник перенес сложную операцию, но вернулся на службу. Нападавшие били военного руками и ногами, даже когда тот уже лежал.

Стали известны подробности о нападении и личности военного, которого избили и ограбили в Черноморске в Одесской области. Пострадавшего зовут Юрий Куприч. Несмотря на инвалидность, он встал на защиту государства с начала полномасштабной войны и продолжил службу после тяжелой операции на позвоночнике.

Об этом сообщил Николай Стрижко, назвавший себя кумом и побратимом пострадавшего.

Что известно о военном, которого избили и ограбили в Одесской области

Мужчина рассказал, что Юрий с первых дней войны пошел служить в армию, хотя мог этого не делать, поскольку имеет вторую группу инвалидности. Полгода назад боец перенес сложную операцию на позвоночнике.

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"Ему на позвоночнике установили титановый каркас и закрепили восьми долтами в позвонки, но он и после этого отказался покидать службу, настояв на ВВК признать его частично годным, и вернулся к своим ребятам-побратимам", – сообщил Стрижко.

Детали о нападении на военного в Черноморске

По его словам, Куприч с побратимами недавно вернулись домой на отдых с юга Украины. Военный приехал в Черноморск на день забрать волонтерскую помощь для своего подразделения.

"Дальше вы все знаете, что произошло! Отморозки тупо поломали побратима!" – подчеркнул Стрижко.

Он утверждает, что на место нападения на Юрия прибыла "Муниципальная стража", которая "ничего не сделала от слова совсем!"

"Пообщалась с недоживотными, их отпустила насмерть пьяных еще и на машине! Не задержала, не оказала медпомощь, не вызвали "скорую", не вызывали полицию! Ничего! Ночью недополиция приехала в больницу, пообщалась с родными и составила протокол, но не внесла в Единый реестр!" – говорится в заявлении товарища пострадавшего.

Он отметил, что на видео нападения на Куприча видно, как злоумышленники избивали его руками и ногами, когда тот уже лежал. В результате военный получил перелом двух шейных позвонков и отек мозга. Нападавшие похитили у него мобильный телефон, часы, кошелек и спортивную кофту.

Внимание! На видео изображены сцены насилия!

Нападение на военного в Одесской области: появилось видео драки

"И что? Видео есть! На видео лица орков есть, а полиция найти не может! Муниципальная стража, созданная для защиты и порядка, ничего не сделала!" – утверждал Стрижко в сообщении 25 октября.

Что говорят в полиции о нападении на военного

В полиции Одесской области 25 октября сообщили – получили 23 октября сообщение от медиков, что в больницу Черноморска доставлен местный житель с травмами головы.

"При общении с полицейскими мужчина отказался от написания заявления и сообщил об отсутствии каких-либо претензий", – говорится в сообщении.

По предварительным данным правоохранителей, телесные повреждения мужчина получил в ночь на 23 октября во время драки с группой лиц возле одного из местных магазинов. Следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство, совершенное группой лиц) и начали досудебное расследование.

Затем в полиции дополнили информацию, указав, что следователи дополнительно квалифицировали событие по части 2 ст. 121 Уголовного кодекса – умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц.

Полицейские задержали двух фигурантов, и с ними проводятся следственные действия. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

Что сейчас с пострадавшим военным

Начальник отдела полиции №1 Одесского районного управления полиции №2 Андрей Коротченко 25 октября информировал, что в настоящее время потерпевший продолжает находиться в больнице, где ему оказывают медицинскую помощь.

Напомним, накануне родные военного сообщили местным одесским СМИ, что в Черноморске банда неизвестных избила и ограбила старшего сержанта ВСУ. В результате нападения мужчина получил перелом шеи и отек мозга.

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