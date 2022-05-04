Отношение к русскоязычным, демонтажу памятников и ностальгия по СССР: в Украине провели большой опрос

Отношение к русскоязычным, демонтажу памятников и ностальгия по СССР: в Украине провели большой опрос

Социологическая группа "Рейтинг" провела общенациональный опрос украинцев и обнаружила, что полномасштабное вторжение России оказало большое влияние на восприятие идеологических вопросов, особенно связанных с "общей" советской историей.

Ностальгия по распаду СССР

Так, согласно опубликованным данным, в Украине зафиксирован самый низкий за историю наблюдений показатель ностальгии по распаду СССР – 11%. Не сожалеют о нем – абсолютное большинство – 87%.

Восприятие советского

Произошел резкий перелом во взглядах украинского общества в отношении любых маркеров, связанных с Россией. Состоялась "декоммунизация" и "дерусификация" общественного мнения. Все "советское" часто теперь воспринимается как российское, а соответствующее – враждебно.

Отношение к русскоязычным украинцам

Согласно опросу, лучше всего украинцы относятся к украиноязычным – 95% положительно, и русскоязычным украинцам – 57% положительно, 30% – нейтрально. Положительное отношение преобладает также и по отношению к евреям – 60% и венграм – 49%, проживающим на территории Украины.

Переименование улиц, демонтаж памятников и изъятие произведений русской литературы

Более 65% поддерживают переименование улиц в Украине, содержащих российские или советские названия.

71% – за демонтаж памятников, связанных с Россией.

62% – за запрет на радио и телевидении музыкальной продукции из России.

В то же время противоречиво воспринимается инициатива по изъятию из школьной программы произведений русской литературы. Поддерживают – 35%, не поддерживают – 30%, нейтрально относятся – 31%.

А по поводу демонтажа памятников, связанных с историей Второй мировой войны относительное большинство выступает против – 40%. Поддерживают эту инициативу – 19%, нейтрально относятся к ней – 36%.

Отношение к жителям оккупированных территорий и россиян в Украине

Уже во время войны ухудшилось отношение к проживающим в Украине россиянам, жителям оккупированного Крыма и жителям так называемых "ДНР/ЛНР".

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К жителям оккупированного Крыма положительно относятся 41%, отрицательно – 14%, нейтрально – 40%. К россиянам, проживающим в Украине положительно относятся 30%, отрицательно – 27%, нейтрально – 39%. К жителям "ДНР/ЛНР" положительно относятся 27%, отрицательно – 31%, нейтрально – 37%.

К жителям Беларуси украинцы относятся гораздо лучше, чем к жителям России, хотя обе категории значительно потеряли в доверии за время войны. Так, к жителям Беларуси положительно относятся только 22%. Через год этот показатель ухудшился втрое. Отрицательно относятся – 33%, нейтрально – 42%.

Отношение ко Дню победы – 9 мая

Одним из ключевых изменений в исторической памяти стала переоценка отношения ко Дню Победы, 9 мая. Если к 2022 году этот праздник абсолютным большинством взрослого населения, а именно 80%, воспринимался как имеющее значимый личный символизм, то в 2022 году для значительной части опрошенных он перешел в разряд пережитков прошлого – 36%, или же обыденности – 23%.

Для 80% опрошенных – это День памяти, и только для 15% – День победы. Следует отметить, что в 2018 таковых было 58%.

Несмотря на изменение отношения к символизму Дня Победы, украинцы высоко оценивают вклад украинского народа в победу над фашизмом, а 67% убеждены, что Украина внесла наибольший вклад в победу над Германией во Второй мировой войне.

Ленин и Сталин

Отношение к советским руководителям в последнее десятилетие было преимущественно негативным, и особенно резко ухудшилось в 2022 году. За последние 5-8 лет отношение к Ленину ухудшилось вдвое, к Сталину – втрое. Сегодня только 13% положительно относятся к Ленину и 7% – Сталину.

Уменьшение русскоговорящего сегмента украинцев

Можно констатировать устойчивое уменьшение русскоязычного сегмента украинцев: в 2012 году таких респондентов было около 40%, в конце 2021 – 26%, в начале войны – 18%, по состоянию на конец апреля – 15%. В свою очередь, "переток" русскоязычных происходит в сегмент "двуязычных" – с 15 до 33%. Число тех, кто постоянно пользуется только украинским дома возросло незначительно с 44% до 51%.

Украинский родным языком считают 80% опрошенных, русский – 16%, другой – 3%.

Отметим, что было опрошено население Украины от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, завершился первый этап сбора предложений по переименованию пяти станций киевского метрополитена. В общей сложности свои идеи подало 18 812 желающих. Для следующего этапа рейтингования отобрано по 5 самых популярных вариантов для каждой станции. Второй этап онлайн-голосования продлится до 9 мая.

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