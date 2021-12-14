Относительно высокая температура и дождь: синоптик дала прогноз погоды на Новый год 2022

Погода в Украине обещает быть зимней в начале января 2022 года.
Погода в Украине к Новому году будет теплой и дождливой. Зимние морозы придут в регионы в январе 2022 года.
Об этом рассказала заведующий отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова в интервью "Фактам".
По ее словам, в декабре температура воздуха будет фиксироваться на уровне нормы, а иногда и превышать ее. Такая тенденция сохранится до Нового года. Преимущественно в течение текущего месяца средняя температура будет на отметке около -2...-3 градуса.
"Температура будет относительно высокой к Новому году, с осадков ожидается дождь или мокрый снег. Снежный покров не успеет образоваться. Поэтому новогодние праздники снега ожидать не стоит", — сказала она.
В то же время синоптик говорит, что холода и снег придут в Украину в январе. Однако температура хоть и опустится, но все же будет выше, чем раньше.
"В первые дни января ожидается небольшое похолодание. В то же время температурный фон во всех областях будет выше средних многолетних значений — от -3 до -5 градусов", — уточнила Мартазинова.
Ранее в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.
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