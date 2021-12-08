Отныне в "Дия" можно получить справку из реестров о недвижимом имуществе: как это работает и сколько стоит

Отныне в "Дия" можно получить справку из реестров о недвижимом имуществе: как это работает и сколько стоит

После подачи запроса справка будет доступна уже через час.

На портале "Дия" появилась возможность получить справку из Государственного реестра вещных прав онлайн. Она необходима для проверки права на жилье или земельный участок, собственников и совладельцев или наличия вашего имущества в реестрах.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

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Теперь граждане могут получить справку, за которой приходилось идти в госучреждения, прямо дома. Ранее услуга ограничивалась предварительным поиском информации по данным физического или юридического лица.

Справка содержит всю информацию о недвижимом имуществе из четырех основных реестров:

Государственный реестр прав на недвижимое имущество;

Реестр прав собственности на недвижимое имущество;

Государственный реестр ипотек;

Единый реестр запретов на отчуждение объектов недвижимого имущества в отношении объекта недвижимого имущества.

За неделю работы новой услуги ей уже воспользовались около 500 человек. Более полуторы тысячи граждан осуществили бесплатный поиск по своим данным.

Как услуга работает на портале "Действие":

бесплатный предварительный поиск по всем 5 критериям. Благодаря этому люди не будут заказывать случайно справку, в которой отсутствует информация;

расширенное количество параметров, по которым можно произвести поиск. Например, серия и номер паспорта;

запрос обрабатывается в течение 3–5 секунд после его заказа и справка будет доступна в разделе "Заказные документы" на портале Действие.

Время подачи запроса (заполнение формы) в Минцифры оценивают в 10 минут. 5 секунд требуется для обработки запроса, а уже через час справка будет доступна.

Стоимость услуги составляет 30 грн. Она может варьироваться в зависимости от объема информации.

Воспользоваться услугой можно по ссылке.

Напомним, с 29 ноября на портале "Дия" появилось 7 новых социальных услуг, в том числе среди них и оформление субсидии. Это вторая по популярности услуга в Украине.

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