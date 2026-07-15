"Отныне я не советник министра обороны": Стерненко сделал заявление о своем увольнении и Федорове

Стерненко и Федоров / © Telegram / Сергей Стерненко

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Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что больше не занимает эту должность.

Об этом Стерненко сообщил в своем Telegram-канале 15 июля.

По его словам, на завершающем этапе находилась подготовка новых тендерных требований для закупки FPV-дронов, которые, как он утверждает, должны были позволить войску получать более качественные беспилотники и развивать инфраструктуру для нанесения глубоких ударов.

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«Отныне я не советник министра обороны, что, несомненно, уменьшает возможность помощи качественно изменить ситуацию в армии с дронами. У нас на выходе как раз были новые тендерные требования для закупок FPV-дронов, которые позволили бы армии получать лучшие средства и развивать инфраструктуру для более глубоких ударов. Надеюсь, они будут в конце концов утверждены», — написал он.

Стерненко отметил, что после завершения работы в министерстве продолжит помогать украинским военным через благотворительный фонд, однако признал, что масштабы такой поддержки будут меньше.

В то же время, он перечислил результаты, которых, по его словам, удалось достичь во время работы. В частности, речь идет об унификации наземных станций управления для дронов на оптоволокне и поддержку развития отдельных боевых бригад.

«Не удалось помочь стране больше»

Сергей Стерненко признал, что реализовать все планируемые изменения не удалось.

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«Не удалось… Многое. В том числе из-за бюрократических преград и искусственной затяжки со стороны тех, кому мешает армейская реформа», — заявил он.

Что сказал о Федорове

В своем сообщении он также выразил благодарность Михаилу Федорову, назвав его «лучшим министром обороны за всю нашу историю» и поблагодарив за «пример лидерства и служения».

В конце Стерненко заявил, что считает нынешнюю ситуацию шагом назад для реформ в сфере обороны, однако подчеркнул, что продолжит работу над поддержкой украинского войска.

«Это точно не конец», — подытожил он.

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Напомним, министр обороны Михаил Федоров сообщил о уходе из министерства. Он заявил, что для него было большой честью служить украинскому народу на этом посту.

Также стало известно, что президент Владимир Зеленский предложит нынешнего главу МВД Клименко на должность министра обороны вместо Федорова.

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