Отобранное у Кивы наградное оружие отдали двум нацгвардейцам: кто получил пистолеты

Нардепа лишил оружия несколько дней назад из-за "недостойного поведения".

Двоих военнослужащих Национальной гвардии отметили оружием, которым ранее был награжден депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илья Кива.

Об этом глава МВД Денис Монастырский сообщил в Верховной Раде 19 ноября.

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Монастырский напомнил, что представитель ОПЗЖ накануне сдал оружие полиции. Уже сегодня, 19 ноября, министр подписал приказ о награждении им двух нацгвардейцев.

"Именно это оружие будет вручено сегодня героям, которые действительно имеют честь и имеют право быть отмеченными от имени украинского государства также высоким отличием", — подчеркнул глава МВД.

Оружие вручат командиру 2-го батальона оперативного назначения Сергею Сидорину. Он с 2014 года участвует в боевых действиях на Донбассе. Во время службы он обезвредил вражеский танк и получил осколочное ранение. Кроме того, командир вывел из-под массовых обстрелов боевиков одно из подразделений.

Наградное оружие также получит командир 1-го батальона оперативного назначения Назарий Ясинский. Военный также находится на Востоке с 2014 года. Он участвовал в выявлении диверсионных групп. Кроме того, командир вывел много бойцов из-под вражеского огня.

Как сообщалось, несколько дней назад Министерство внутренних дел лишило права на наградное оружие депутата от партии "ОПЗЖ" Илью Киву из-за "недостойного поведения". В 2015 году от тогдашнего министра Арсена Авакова он получил пистолетом "Форт-17" калибра 9 мм, а в 2016-м – пистолет АПС калибра 9 мм. Две пистолеты Кива сдал 18 ноября.

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