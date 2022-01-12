Отомстил, что бросила: в Одессе мужчина поджег машину бывшей

За проделку мужчине светит срок.

В Одессе полицейские задержали 44-летнего жителя города. Он поджег автомобиль своей бывшей сожительницы.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Мужчина ночью пробрался во двор к женщине, облил ее автомобиль горючим и поджег. Огонь увидела дочь женщины в окно и успела его погасить.

Через несколько часов полиция задержала злоумышленника. Он признался, что таким образом хотел отомстить женщине за то, что она его бросила.

До избрания меры пресечения он был помещен в изолятор временного содержания. За умышленное повреждение чужого имущества мужчине грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

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Напомним, в Киевской области ревнивый 38-летний мужчина сжег два автомобиля, принадлежавших знакомым его жены. Он заявил полиции, что делал это для того, чтобы женщина обратила на него внимание.

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