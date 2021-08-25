Отомстил: в Одесской области мужчина обиделся за протокол и "заминировал" полицию

Отомстил: в Одесской области мужчина обиделся за протокол и "заминировал" полицию

Мужчине грозит срок за хулиганство.

59-летнего жителя Раздельнянского района Одесской области задержали по подозрению в телефонном терроризме.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

На номер "102" поступило анонимное сообщение о заминировании Раздельнянского райотдела милиции. Взрывоопасных веществ в здании и на прилегающей территории не обнаружили.

Через несколько часов правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 59-летний местный житель.

"Таким образом нетрезвый мужчина решил отомстить полицейским за недавно составленный административный протокол о вождении автотранспорта в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.

У подозреваемого изъяли телефон, с которого поступил звонок о минировании. Его действия квалифицированы по ч.2 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Теперь ему грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Запорожье в течение года на водителя составили 109 административных материалов.

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