Отомстил за буллинг: 12-летний подросток сжег церковь, в которой служил отец его одноклассника (фото)

Отомстил за буллинг: 12-летний подросток сжег церковь, в которой служил отец его одноклассника (фото)

В результате пожара повреждено здание и имущество культового сооружения.

В Одесской области полиция открыла уголовное производство по факту поджога церкви в селе Иванчанка (Болградский район).

Об этом сообщили в среду, 22 сентября, в пресс служба Нацполиции.

Возгорание возникло накануне вечером, огонь повредил здание и имущество культового сооружения. Местные жители самостоятельно потушили пламя, в пожаре никто не пострадал.

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Полицейские выяснили, что к поджогу причастен 12-летний местный школьник. Он объясняет, что это была его месть однокласснику, отец которого служит в сельском храме священником.

"Подросток признался в содеянном и объяснил, что так он хотел отомстить своему однокласснику, который якобы постоянно его травил", — говорится в сообщении.

Событие квалифицировали как умышленное повреждение имущества по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины. Поскольку мальчик не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, на его родителей, которые уже попадали в поле зрения полиции за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, будет составлен протокол по ст.184 КУоАП.

Фото: Нацполиция

Правоохранители проверяют информацию о возможном буллинге среди подростков. "В случае подтверждения этого факта будет дана правовая оценка действиям каждого его участника", — заверили в полиции.

Напомним, в Днепропетровской области несовершеннолетняя подожгла зажигалкой небольшой флажок для развлечения.

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