Отомстил за надуманную измену: на Хмельнитчине мужчина зарезал сына бывшей сожительницы

В Хмельницкой области мужчина получил 17 лет тюрьмы за убийство 22-летнего сына своей бывшей сожительницы.

Об этом сообщили в областной прокуратуре Хмельницкой области.

"Осужденный посреди ночи пришел во двор своей бывшей сожительницы, чтобы якобы отомстить за измену. В результате между ними возникла ссора, во время которой злоумышленник сильно избил 44-летнюю женщину и нанес ей удар охотничьим ножом в грудь. На крики из дома выбежал сын раненой и бросился защищать мать. Мужчина нанес 22-летнему парню несовместимые с жизнью ножевые ранения, от которых он скончался на месте происшествия, а злоумышленник бросился бежать на собственном авто", — рассказали детали трагедии в прокуратуре.

Кроме того, что мужчина отправится за решетку на 17 лет, он еще и выплатит потерпевшей полмиллиона гривен морального вреда.

Напомним, в Донецкой области мужчина встретил на улице знакомого, недавно цеплявшегося к его жене в общественном месте, и зарезал его.

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