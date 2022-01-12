Отомстил за пьяную дочь: в Житомире мужчина бросил камень в авто полиции

Мужчине грозит штраф или арест.

В Житомире сообщили о подозрение мужчине, который бросил камень в автомобиль патрульной полиции.

Также читайте В Харькове нашли мертвого младенца в пакете: полиция разыскала мать ребенка

Об этом сообщили в прокуратуре Житомирской области.

Правоохранители остановили автомобиль 29-летней женщины. Она была пьяна. Поэтому на нее составили протокол по ст. 130 КУоАП. Это разозлило 68-летнего отца женщины. Тогда он выхватил камень и бросил его в служебный автомобиль патрульных. Человек разбил стекло в транспортном средстве.

Мужчине грозит штраф от одной до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет. Его дочь также будет наказана в соответствии со ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения). За такое админнарушение также предусмотрен штраф в размере 600 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами на срок один год.

Читайте также: