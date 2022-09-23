Отомстил за жену: в Донецкой области мужчина зарезал знакомого посреди улицы

В Донецкой области произошло жестокое убийство. Злоумышленник уже задержан.

45-летний житель с. Кривая Лука Лиманской ОТГ Краматорского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил на улице знакомого, недавно цеплявшегося к его жене в общественном месте.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Обвинив мужчину в публичном унижении женщины, мужчина нанес ему несколько ударов кухонным ножом в область шеи, живота и грудной клетки. От полученных колото-резаных ранений с повреждением внутренних органов 37-летний потерпевший скончался на месте.

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Досудебное расследование продолжается. Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

Ранее стало известно, что в Киеве суд назначил наказание мужчине, который из-за ревности убил товарища.

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