Отопительный сезон 2021–2022: какие цифры увидят украинцы в платежках и когда наконец станет тепло в домах

Отопительный сезон 2021–2022: какие цифры увидят украинцы в платежках и когда наконец станет тепло в домах

В Украине тепло уже начали подавать в больницы, детские сады и школы. А в жилых домах оно начнет появляться только сейчас.

До 2019 года отопительный сезон в Украине всегда начинался в один и тот же день – 15 октября. Однако из-за частых температурных колебаний два года назад правительство пересмотрело установленный календарь запуска тепловых станций.

Согласно новому правилу отопительный сезон начинается, если среднесуточная температура воздуха в регионе в течение трех суток не поднимается выше +8°С. Старт сезона дают местные власти, которые принимают соответствующее решение.

ТСН.ua разобрался, в каких регионах уже тепло, а кто еще мерзнет и почему.

Какая ситуация в регионах

В Киеве приступили к массовому подключению жилых домов к теплу с 23 октября.

“В Киеве начали включать отопление с субботы, 23 октября. Весь процесс займет от недели до 10 дней. А пока включали во всех комнатах масляные обогреватели и плотно закрывали дверь. Я также прикупила плед, судя по надписи на этикетке, из шерсти новозеландского мериноса”, — поделилась с ТСН.ua киевлянка Светлана.

В Ивано-Франковске начали отопительный сезон. В первую очередь тепло получат важные социальные объекты. Для этого уже работает несколько котельных города.

Отопительный сезон в Николаевской области начнется в конце октября, но немаловажную роль играет и среднесуточная температура. Включение батарей во многом зависит от погоды на улице.

В Виннице 8 октября начался отопительный сезон для школ, садов и больниц. Отопление уже начали подавать в образовательные и медицинские учреждения, руководители которых подали соответствующие заявки. Тепло уже есть в более чем полусотне учреждений социальной сферы. Что касается включения тепла в жилых многоэтажках, основанием для начала отопительного сезона является среднесуточная температура воздуха, которая держится ниже отметки +80 С в течение трех суток. Между тем, теплоснабжающие предприятия совместно с управляющими компаниями уже провели заполнение систем отопления жилых домов города.

Отопительный сезон уже стартовал в Закарпатье. В Ужгороде распоряжение подписал городской голова Богдан Андреев. Говорит: сделал это потому, что среднесуточная температура в последние три дня была ниже 8 градусов тепла. В других общинах процесс запуска отопления продолжается.

В Херсонской области в школах, детсадах, больницах отопительный сезон может не начаться вовремя из-за отсутствия сделок с газоснабжающей компанией. Чтобы исправить ситуацию, территориальные общины должны предоставить необходимый пакет документов до конца недели. В прошлом году тепло в домах херсонцев появилось только в конце ноября.

“Это издевательство над людьми. В садах дети мерзнут. Болеют. Каждый год одна и та же история. Конечно, включаем дуйки, греемся. В квартире ребенок 3-летний”, — говорит херсонка Анастасия.

С 20 октября во Львове на несколько дней приостановят подачу отопления в жилые дома из-за потепления. В больницы, поликлиники, садики и другие бюджетные учреждения будут тепло подавать беспрерывно. Теплоснабжение возобновили в ночь с пятницы на субботу, 22-23 октября.

В Одессе планируют с 1 ноября начать отопительный сезон. По данным мэрии, все 144 котельные, находящиеся на балансе коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы", подготовлены на 100%. В настоящее время персонал предприятия устраняет повреждения тепловых сетей, обнаруженных во время подготовки к отопительному сезону.

В Житомире перенесли старт отопительного сезона. 11 октября начали отапливать детские сады, школы и медучреждения. Отопление для населения будут подавать в зависимости от погодных условий.

Официально отопительный сезон в Ровно для населения стартовал с 18 октября. Уже запустили четыре котельных, работающих на твердом топливе. На остальных котельных, работающих на газе, представители "Ровногаза" проводят распломбировку счетчиков, составляют акты. Только после этих процессов котельные вправе запускать.

В Харькове уже начали давать тепло в дома, в частности, в субботу, 16 октября, батареи потеплели в некоторых домах на Алексеевке и Салтовке. В школах и детсадах тепло дали еще на прошлой неделе.

В Днепре 19 октября должен был начаться новый отопительный сезон, но температурный режим позволяет экономить. Горожане мерзнут в домах.

"В Днепре отопление все еще не включили. Ночью на улице был один градус тепла, в квартире 14-15. Дома обогреваем электрическим камином, тепло одеваемся. Но это все равно не помогает. К тому же все эти электроприборы очень "крутят" свет", – рассказывает ТСН.ua днепрянин Максим.

В Кропивницком с 15 октября начали отапливать роддом и детскую областную больницу. 16 октября – кропивницкую больницу скорой медицинской помощи и госпиталь.

Начиная с 18 октября, в течение недели, в жилых домах Сум должны дать отопление. Уже подключили отопление в 27 детских садов. В некоторых школах тоже тепло.

В Запорожье еще ждут отопление. В общей сложности в области 590 котельных. Все они готовы приступить к отопительному сезону. Синоптики прогнозируют похолодание уже на этой неделе, и жителям региона в любой момент могут начать включать отопление.

В Тернополе с 11 октября начался отопительный сезон для больниц, школ и детских садов. Тепло в дома местных жителей запустят несколько позже.

Цены на тепло: почему и на сколько вырастет стоимость отопления

Рост цен на газ не отразится на тарифах для бытовых потребителей, если у них есть годовые контракты с фиксированной ценой. Такие же контракты имеет большинство населения. А вот для платежек за централизованное отопление и горячую воду решающим будет, кто и по какой цене запасся газом на зиму.

Однако ситуация со снабжением газа бюджетным учреждениям — чрезвычайная. Об этом сообщили областные администрации Хмельницкой, Львовской, Закарпатской, Одесской областей.

Причина этого — резкий рост цен на газ в мире в целом и в Украине, в частности. Как следствие, поставщики не могут и дальше продавать газ по ценам, согласованным ранее. Ведь на рынке газа его куб стоит 30-45 гривен. Впрочем, проблемы с покупкой топлива опровергают центральные власти.

В Минрегионстрое уверяют, что цена на газ ни для населения, ни для бюджетных учреждений не будет меняться до конца следующего года. А голубого топлива хватит даже на лютую зиму.

Премьер Денис Шмыгаль тоже заверил, что украинцы мерзнуть не будут.

"Украина абсолютно готова к отопительному сезону и вся страна зимой будет с теплом", – сказал Шмыгаль.

Впрочем, в целом по стране ситуация с тарифами на тепло остается неопределенной. НКРЭКУ передала местным органам власти вопрос установления тарифов, но расчеты экономически обоснованных тарифов большинство городов пока не опубликовали.

Однако некоторые регионы уже сообщили о поднятии тарифов на поставку энергоресурсов. В Черновцах цены на отопление вырастут на 70%. В Киеве и Полтаве за тепло в доме придется платить на 40% больше. Одесса подняла тариф на 30%, а Кременчуг – на 53%. В Виннице – на 25-30%, в Хмельницком – на 10%.

По расчетам предприятий ТКЭ, цена тепловой энергии возрастет от 15 до 40%, исходя из структуры потребителей в том или ином городе.

Сколько платим за электроэнергию

С 1 октября в Украине начали действовать новые цены на электроэнергию для населения. Для домохозяйств, потребляющих до 250 кВт-ч в месяц, новый тариф составляет 1,44 грн за кВт-ч, то есть на 24 копейки дешевле, чем раньше. По данным Минэнерго, тариф снижен для 80% населения Украины. Для всех остальных он останется таким же – 1,68 грн за кВт-ч.

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"Благодаря разработанной Министерством энергетики финансовой модели возложения специальных обязанностей (ПСО) государственные производители электроэнергии, НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго", обеспечивающие выполнение спецобязанностей, получили право продавать весь объем своей продукции на рыночных условиях. За счет полученного дохода государственная генерация будет компенсировать разницу между тарифами для населения и рыночной ценой электроэнергии", — заявили в Минэнерго.

В ведомстве уверяют, что тарифы на электроэнергию не будут повышаться в течение отопительного сезона.

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