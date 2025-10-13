ТСН в социальных сетях

Отопительный сезон 2025–2026: какие вызовы ждут украинцев зимой

Несмотря на высокую готовность, массированные удары РФ по газовой и энергетической инфраструктуре ставят под угрозу отопительный сезон 2025–2026 в Украине.

Вера Хмельницкая
Отопительный сезон в Украине под угрозой

Массированные атаки россиян на энергетическую и газовую инфраструктуру Украины поставили под угрозу отопительный сезон 2025–2026.

Несмотря на высокий уровень готовности регионов и утверждение правительством единого плана предотвращения блэкаутов, Кабинет министров принял новые правила, которые вызвали дискуссию о возможном сокращении отопительного периода до пяти месяцев.

В то же время мэры городов и эксперты призывают максимально отложить старт отопления, чтобы накопить ресурсы до наступления сильных морозов, когда возрастает риск ограничения давления газа и снижения температуры в домах.

Подробнее — читайте в материале ТСН.ua.

Отопительный сезон 2025–2026: готова ли Украина

На начало октября 2025 года готовность Украины к отопительному сезону оценивается в диапазоне от 80% до 99%, что варьируется в зависимости от конкретного региона.

В правительстве отмечают, что к наступающей зиме готовы более 115 тысяч жилых домов и 22 тысячи социальных объектов. Кроме того, в 238 прифронтовых громадах, где проживают 6,6 миллиона человек, стартовала программа поддержки. Домохозяйствам, которые используют индивидуальное отопление, выплатят 19 400 гривен на дрова и покроют расходы на 100 кВт-ч света ежемесячно.

В то же время премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в Украине утвердили план предотвращения блэкаутов, которого теперь должны придерживаться все министерства и службы.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко

По ее словам, этот план предусматривает защиту энергообъектов, обеспечение резерва оборудования и материалов, план быстрой реакции.

«В областях постоянно будут работать антикризисные штабы для предотвращения блэкаутов», — отметила Свириденко.

Что говорят в Минэнерго

Кабинет министров Украины принял постановление №1267 от 8 октября 2025 года, которое устанавливает новые правила поставки газа для производителей тепла и бюджетных учреждений.

Согласно этому документу, отопительный период продлится с 1 ноября по 31 марта. Это фактически сокращает отопительный сезон на месяц, поскольку раньше он обычно начинался в середине октября и заканчивался в середине апреля.

Однако Министерство энергетики опровергло информацию о переносе начала отопительного сезона. Как отметили в ведомстве, в правительственном постановлении о спецобязательствах на газовом рынке (ПСО) фигурирует дата «1 ноября 2025 года», которая не имеет никакого отношения к фактическому моменту подачи тепла в жилые дома. Это лишь технический срок, связанный с регулированием цен на газ.

В Минэнерго объяснили, что местные власти, как и раньше, самостоятельно решают, когда включать отопление в квартирах и школах. Тепло подают, если средняя температура держится ниже +8 °C в течение трех дней подряд. Таким образом, новые календарные даты в постановлении не меняют традиционного правила запуска отопления.

Когда может начаться отопительный сезон в Украине

Ранее городской голова Днепра Борис Филатов призвал отложить начало отопительного сезона.

«Отопительный сезон должен начаться как можно позже. И стартовать он должен одновременно и централизованно по всей стране», — отметил Филатов в Facebook.

По словам мэра, энергосистема сейчас в очень сложном состоянии, поэтому любые поспешные решения по подаче тепла могут лишь усугубить ситуацию. Он призвал глав громад не демонстрировать «показательную заботу» и не пытаться выделиться, запуская отопление слишком рано.

Мэр отметил, что тепло- и водоснабжение, а также газ работают только благодаря электроэнергии. Поэтому если массово исчезает свет, это создает риск для работы всей коммунальной инфраструктуры.

Наступающая зима может стать для Украины сверхсложной

В то же время народный депутат Алексей Кучеренко прогнозирует, что из-за ударов РФ по газодобыче начало отопительного сезона будут максимально оттягивать. Это нужно для экономии газа до пиковых морозов в январе-феврале.

Эксперт предполагает, что в самые холодные дни возможны ограничения давления газа, что повлечет проблемы с котельными и снижение температуры в домах.

«Могут быть проблемы в какие-то дни, когда морозы будут. И вот в эти дни могут быть ограничения по газу. А что такое ограничения по газу? Нет давления, соответственно не работают или недостаточно работают котельные. Они не могут нагреть теплоноситель. Соответственно у нас падает температура в домах», — предупредил он.

В свою очередь бывший народный депутат и секретарь комитета ВР 8 созыва по вопросам топливно-энергетического комплекса Виктория Войцицкая в эфире «Эспресо» рассказала, что в этом году отопительный сезон в многоэтажках может стартовать позже — только с 1 ноября. Таким образом, он продлится пять месяцев вместо привычных шести.

Как разъяснила Войцицкая, сокращение отопительного сезона обусловлено прежде всего дефицитом газа из-за последних обстрелов газодобывающих объектов.

«Кабмин фактически решил уменьшить потребление газа, чтобы сопоставить объемы газа в хранилищах, импорт и остатки добычи с потребностями населения», — отметила Войцицкая.

При этом владельцы частных домов с индивидуальным отоплением смогут пользоваться теплом без ограничений.

Однако, как считает экс-народная депутат, в многоэтажных домах, где тепло обеспечивается через центральное снабжение, в большинстве из них будет тепло только с 1 ноября и по 31 марта.

В каких регионах уже подают тепло

В большинстве регионов по состоянию на 13 октября отопление включили только для социальной сферы: садиков, школ и больниц. В квартирах батареи потеплеют уже после устойчивого похолодания.

Итак, с 1 октября в отдельных заведениях и учрежденияъ есть теплые батареи в таких областях:

  • Винницкая;

  • Волынская;

  • Закарпатская;

  • Ивано-Франковская;

  • Киевская;

  • Львовская (точечное подключение медучреждений и бюджетных учреждений);

  • Полтавская;

  • Ровненская;

  • Тернопольская,

  • Херсонская;

  • Хмельницкая.

Стоит заметить, что с 11 октября Львов проводит масштабную проверку всех своих ресурсов для резервного электро-, водо- и теплоснабжения. Горожан просят отнестись с пониманием к временным неудобствам, которые могут возникнуть.

«Что касается отопления — действительно холодно. Но сейчас ситуация в стране такая, что ближайшие несколько недель мы не можем подать отопление. Надо немного переждать, чтобы сделать все правильно, чтобы зимой тепло было», — отметил мэр Львова Андрей Садовый.

Чего ожидать украинцам зимой

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что зимой страна может столкнуться с проблемами с электричеством и газом из-за ударов РФ.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

«Мы ожидаем проблем с электричеством. Нам, возможно, через одну-две атаки нужно будет импортировать электроэнергию. И мы всегда используем эту возможность во время зимы. И эта возможность открыта», — заявил Зеленский на пресс-конференции с Каей Каллас

Между тем директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что российские удары по газодобыче привели к потере значительной части мощностей.

По его словам, чтобы поддержать давление газа в системе, особенно в феврале-марте, нужно увеличить импорт. Эксперт предупреждает, что в самые холодные дни могут возникнуть ограничения поставок, однако он уверен, что проблему можно решить.

«Впрочем, я убежден, что этот вопрос можно решить. У нас достаточно возможностей, чтобы технически и инженерно все это правильно отработать. Поэтому не думаю, что здесь возникнут серьезные проблемы», — подытожил Харченко.

Как Украина усиливает защиту энергетики на фоне новых угроз

Россия изменила тактику обстрелов энергетики Украины, начав целенаправленно поражать не только электросети, но и газовую инфраструктуру. Как сообщил заместитель министра энергетики Артем Некрасов, правительство делает все возможное для стабильной зимы и уже обратилось за помощью к партнерам из G7.

Эксперты подтверждают, что оккупанты перешли к точечным атакам, используя модернизированное оружие, позволяющее точнее поражать цели по всей стране.

Тепловая электростанция / © Associated Press

«Правительство постоянно собирается для того, чтобы реагировать на эти вызовы, принимаются определенные решения, и мы надеемся и делаем все, чтобы украинцы были зимой и с газом, и со светом», — подчеркнул чиновник.

По словам Некрасова, Украина активно привлекает международных партнеров, чтобы обеспечить успешную зиму. В частности, после встреч с G7 был согласован и передан перечень необходимой помощи, а именно:

  • усиление ПВО для защиты объектов;

  • совместное финансирование закупки газа;

  • оборудование для быстрого восстановления повреждений.

Некрасов выразил надежду, что благодаря помощи и слаженной работе отопительный сезон 2025–2026 удастся пройти так же стабильно, как и предыдущий.

Ранее ТСН.ua писал о том, чего ожидать украинцам зимой.

