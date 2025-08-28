Отопительный сезон 2025-2026: стоит ли ожидать блэкаутов зимой

Свет в Украине / © ТСН.ua

Реклама

Массированные удары по газовой и энергетической инфраструктуре Украины чреваты стабильностью отопительного сезона и безопасностью энергоснабжения в стране.

Об этом сказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко эксклюзивно для Труха.

«Удары задаются не только по ОГТСУ, но и по нашим газохранилищам. Две недели назад ударили в Лубнах по системе газораспределения, отвечающей почти за всю центральную Украину. А вчера ночью — по шести точкам газораспределения в разных областях. Это выглядит как целенаправленная попытка срыва отопительного сезона и газоснабжения большинства городов Украины», — сообщил Попенко.

Реклама

Удары по приграничным пунктам газового перехода на западе страны уменьшают возможности импорта топлива, что затрудняет подготовку к отопительному сезону.

Цели российских атак

Попенко уверен, что эти действия носят стратегический характер: «Цель России — максимально усложнить отопительный сезон и поставки газа в регионы. Удары по компрессорным станциям гораздо сложнее компенсировать, чем ремонт трансформаторов или перенаправление электричества. Это системная атака на инфраструктуру, чтобы создать кризис».

По его словам, наиболее уязвимые области — Сумская, Харьковская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская и Николаевская. Западные области будут менее зависимы от центральной системы и смогут частично компенсировать проблемы.

В центральных городах, включая Киев и Одессу, обеспечение стабильной поставки энергии будет значительно сложнее из-за устаревшей системы распределения.

Реклама

«Количество объектов, подключенных к одной трансформаторной подстанции, часто превышает норму в десятки раз. Это серьезная проблема почти в каждой области», — добавил Попенко.

Эксперт призывает готовиться к возможным перебоям, особенно в постоянно подвергающихся атакам регионах. Восстановление поврежденных компрессорных станций и газовых объектов гораздо сложнее, чем ремонт трансформаторов или генераций электроэнергии, поэтому важна системная подготовка и планирование ресурсов на зиму.

Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев также указал на сложную ситуацию в энергосистеме Украины. По его словам, российские кафиры активизировали атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, что связано с их подготовкой к максимальному разрушению энергосистемы страны.

Такие действия направлены на то, чтобы снизить нагрузку на окупантов осенью и зимой. Эти атаки преследуют цель нарушить стабильность жизни обычных украинцев.