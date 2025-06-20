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Отопительный сезон будет сложным — министр сообщил, хватит ли украинцам газа
Министр энергетики уточнил, что с добычей газа ситуация сложная, поэтому придется импортировать гораздо больше газа.
Следующий отопительный сезон будет сложным, но Украина обеспечит себя газом в том объеме, в котором потребуется для прохождения этого сезона.
Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко в ходе доклада в Верховной Раде, сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
Галущенко уточнил, что с добычей газа ситуация сложная, поэтому придется импортировать гораздо больше газа.
«Газом мы будем обеспечены в том объеме, в котором будет необходимо для прохождения отопительного сезона… По добыче газа, по хранилищам — ситуация сложная. В этом году будем импортировать гораздо больше газа», — отметил Галущенко.
Ранее мы писали о том, что цены на газ в Украине побили рекорд.