Отопительный сезон: Кабмин снизил минимальную температуру в квартирах

Минимально допустимая температура в квартирах во время отопительного сезона составит 16 градусов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что температурный минимум в жилых помещениях зимой будет снижен до 16 градусов, потому что в нынешних условиях газ и уголь следует использовать экономно.

Об этом он сказал во время заседания правительства 12 октября.

"После включения отопления мы призываем экономно использовать газ и уголь. Да, это означает снижение температуры в квартирах. Минимально допустимое значение этой зимы будет 16 градусов, а среднее – 18 градусов", – сообщил Шмыгаль.

По его словам, такие меры являются необходимостью и вкладом в победу, поскольку "от каждого украинца зависит, как наша страна пройдет эту зиму".

Ракетные удары по ТЭС

В понедельник и вторник, 10-11 октября, в Украине была масштабная воздушная тревога во всех областях, длившаяся более 5 часов. За эти два дня Россия нанесла массированный ракетный удар по крупным городам Украины. Под обстрелы попали критические объекты инфраструктуры, в результате чего в некоторых городах Украины ввели веерные отключения электроэнергии.

Так, 10 октября на Бурштынской ТЭС возник пожар в результате российской ракетной атаки, которую впоследствии удалось ликвидировать.

Позже глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что на Прикарпатье во время воздушной тревоги будут перекрывать движение транспорта от Бурштына до Ивано-Франковска.

Во вторник, 11 октября, армия страны-агрессорки Российской Федерации атаковала Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области.

Россия также нанесла удары по объектам энергетики во Львовской области и в Киеве.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Европейский инвестиционный банк предоставил Украине 550 млн. евро на восстановление энергетической инфраструктуры. Также глава правительства призвал украинцев подготовиться к тяжелой зиме.