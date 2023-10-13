Отопительный сезон: когда температура упадет так, чтобы включили тепло

Включить отопление в квартирах должны уже на следующей неделе, ведь прогнозируются соответствующие погодные условия.

Для начала отопительного сезона в домах необходимо, чтобы среднесуточная температура воздуха составляла +8 градусов. Именно такая температура прогнозируется на следующей неделе на большей части Украины.

Об этом рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, сообщает "РБК-Украина".

Согласно прогнозу погоды, в Киеве температура воздуха снизится до +8 градусов 17 октября.

В то же время в западных областях Украины среднесуточная температура +8 градусов ожидается 16 октября. А вот в южных регионах пока может быть теплее.

"С 17-18 числа и до 25 октября среднесуточная температура будет ниже 8 градусов по тем расчетам, которые есть на сегодня", – сообщила Голеня.

К слову, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, когда в Украине выпадет первый снег.

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