"Отопительный сезон под большим вопросом": в Раде сказали, когда может не хватить газа

У Украины есть проблема с газом и связана она с российскими атаками на инфраструктуру, с проваленным менеджментом и закупкой. Существует очень большой риск, что уже в декабре-январе газа не будет хватать, что представляет угрозу для отопительного сезона.

Об этом рассказал глава подкомитета по вопросам угольной промышленности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Михаил Бондар, сообщает «Телеграф».

«Есть очень большой риск, что уже в декабре-январе не будет хватать газа«, — сказал народный депутат.

Он добавил, что власть пытается урегулировать ситуацию и оттягивает момент включения отопления, понимая, что еще будут теплые дни.

«Будут рассчитывать, что энергетики все-таки будут восстанавливать электроснабжение, а люди будут греться фактически какими-то дуйчиками-обогревателями», — добавил политик.

Бондар также заявил о слухах, что министр развития громад и территорий Алексей Кулеба едва ли не в ручном режиме должен регулировать вопрос включения отопления.

«Это слухи, я знаю, что было закрытое заседание, и якобы на нем было дано такое указание. Поэтому они будут пытаться урегулировать этот вопрос», — сказал нардеп.

Кроме того, Бондар заявил, что экс-глава НАК «Нафтогаз» Алексей Чернышов, который в январе покинул пост, провалил закупку газа.

«Сейчас, действительно, отопительный сезон под большим вопросом. Да, они не были готовы. Да, они не закупили. Да, мы видим, что происходит с укрытиями по энергетике, где на третий уровень было списано 9 миллиардов гривен — согласно Счетной палате, и те объекты недостроенные. Поэтому что энергетика, что газодобыча, что отопительный сезон весь будет под очень большим знаком вопроса в государстве», — высказался народный избранник.

В свою очередь нардеп Сергей Нагорняк в комментарии изданию сообщил, что Украина импортирует сейчас газ из Евросоюза. В украинских газохранилищах сейчас есть чуть более 12 млрд куб. м голубого топлива.

«Этого немного мало для прохождения отопительного сезона, но „Нафтогаз“ продолжает искать средства, чтобы дополнительно закупить около 2 миллиардов кубометров и закачать в хранилища», — сказал Нагорняк.

По его мнению, газа для этого отопительного сезона должно хватить.

В то же время нардеп обратил внимание на еще одну проблему — российские удары по газораспределительным и перекачивающим станциям. При таких обстрелах даже имеющийся в хранилищах газ может просто не дойти до потребителя.

«В таком случае, могут быть в каких-то регионах или городах проблемы с поставками. Но они могут быть краткосрочными. Поэтому я относительно отопительного сезона настроен более оптимистично, и считаю, что мы сможем обеспечить украинцев теплом этой зимой», — резюмировал Нагорняк.

Напомним, 21 октября руководитель «Укрэнерго» Виталий Зайченко сообщил, что в течение следующих 10 дней ожидается начало отопительного сезона во всех регионах. Это должно помочь снизить нагрузку на энергосистему, поскольку сейчас наибольшее влияние оказывают бытовые потребители, которые массово используют обогреватели и кондиционеры.