- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 173
- Время на прочтение
- 2 мин
Отопительный сезон под угрозой: что делать, если не будет тепла — рекомендации экс-министра энергетики
Бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков также назвал последствия ударов по газовым объектам.
Россия начала систематически наносить удары по объектам добычи газа и инфраструктуре теплоснабжения Украины. Из-за этих угроз ситуация с отоплением этой зимой может стать сложной. Бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков рассказал, что следует делать, чтобы минимизировать последствия российских атак.
Об этом Иван Плачков заявил в эфире "24 Канала".
По его словам, регулярные обстрелы объектов, связанных с теплоснабжением создают реальные проблемы.
Эксминистр подчеркнул, что, несмотря на все усилия государства и энергетиков, которые не зря максимально оттягивали начало отопительного сезона, гражданам и коммунальным службам следует готовиться к худшему сценарию.
Украинцы должны быть готовы к многодневному отсутствию тепла
Плачков предупредил, что после российских ударов тепло в городах может исчезать на несколько часов, а иногда — на 1-2 дня или даже неделю. В таком случае критически важна готовность работников жилищно-коммунальных хозяйств (ЖКХ).
«Прежде всего, это касается работников ЖКХ, которые обслуживают дома. К примеру, наступила зима… И вот происходит такая ситуация. Необходимо немедленно слить воду из системы теплоснабжения домов. Важно, чтобы эта вода не замерзала. И трубы не начали трескаться», — объяснил эксминистр.
Он подчеркнув, что при морозе от -8 до -12 градусов оперативность действий жизненно необходима.
Что делать, если не будет отопления: рекомендации
Кроме коммунальных служб должны максимально подготовиться и сами жильцы. Иван Плачков призвал позаботиться о:
теплая одежда;
запас лекарств и продуктов;
павербанки и альтернативные источники питания.
Он также дал совет, как избежать сложнейшего периода после атаки: «Я бы посоветовал найти друзей, знакомых, родственников в селах или за городом, где есть традиционное отопление. Тогда вы сможете пересидеть этот период, пока энергетики не возобновят теплоснабжение».
Таким образом, зима 2025-2026 годов потребует от всех украинцев максимальной собранности и преждевременной подготовки.
Напомним, ранее депутат Киевсовета Андрей Витренко сообщил, что столицу ожидает самая тяжелая зима с начала войны. Но , несмотря на сложную ситуацию и изменение стратегии вражеских ударов отопления, в Киеве включат по графику.