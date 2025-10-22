Отопительный сезон под угрозой: что делать, если не будет тепла — рекомендации экс-министра энергетики

Отопительный сезон под угрозой / © iStock

Россия начала систематически наносить удары по объектам добычи газа и инфраструктуре теплоснабжения Украины. Из-за этих угроз ситуация с отоплением этой зимой может стать сложной. Бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков рассказал, что следует делать, чтобы минимизировать последствия российских атак.

Об этом Иван Плачков заявил в эфире "24 Канала".

По его словам, регулярные обстрелы объектов, связанных с теплоснабжением создают реальные проблемы.

Эксминистр подчеркнул, что, несмотря на все усилия государства и энергетиков, которые не зря максимально оттягивали начало отопительного сезона, гражданам и коммунальным службам следует готовиться к худшему сценарию.

Украинцы должны быть готовы к многодневному отсутствию тепла

Плачков предупредил, что после российских ударов тепло в городах может исчезать на несколько часов, а иногда — на 1-2 дня или даже неделю. В таком случае критически важна готовность работников жилищно-коммунальных хозяйств (ЖКХ).

«Прежде всего, это касается работников ЖКХ, которые обслуживают дома. К примеру, наступила зима… И вот происходит такая ситуация. Необходимо немедленно слить воду из системы теплоснабжения домов. Важно, чтобы эта вода не замерзала. И трубы не начали трескаться», — объяснил эксминистр.

Он подчеркнув, что при морозе от -8 до -12 градусов оперативность действий жизненно необходима.

Что делать, если не будет отопления: рекомендации

Кроме коммунальных служб должны максимально подготовиться и сами жильцы. Иван Плачков призвал позаботиться о:

теплая одежда;

запас лекарств и продуктов;

павербанки и альтернативные источники питания.

Он также дал совет, как избежать сложнейшего периода после атаки: «Я бы посоветовал найти друзей, знакомых, родственников в селах или за городом, где есть традиционное отопление. Тогда вы сможете пересидеть этот период, пока энергетики не возобновят теплоснабжение».

Таким образом, зима 2025-2026 годов потребует от всех украинцев максимальной собранности и преждевременной подготовки.

Напомним, ранее депутат Киевсовета Андрей Витренко сообщил, что столицу ожидает самая тяжелая зима с начала войны. Но , несмотря на сложную ситуацию и изменение стратегии вражеских ударов отопления, в Киеве включат по графику.