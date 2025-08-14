Отопительный сезон под угрозой: хватит ли газа в хранилищах Украины

Газ / © Pixabay

В этом году Украина оказалась перед серьезным вызовом — угрозой газовых блекаутов на фоне активных ударов российских войск по критической инфраструктуре и дефициту голубого топлива в подземных хранилищах. По оценкам экспертов, риск растет из-за неопределенности с импортом газа и постоянных атак на украинские газовые мощности.

Об этом пишет «Телеграф».

Россия активизировала удары по нашей газовой инфраструктуре еще в начале года. 15 января 40 ракет атаковали объекты на западе страны, а в феврале баллистические и крылатые ракеты летели по мощностям «Нефтегаза» на Полтавщине», — рассказал нардеп от «Батькивщины» Алексей Кучеренко.

В марте украинская добыча газа подверглась одной из самых больших атак за все время полномасштабного вторжения — враг использовал 67 ракет и около 200 ударных дронов.

«Эти действия окупантов привели к тому, что прошлый отопительный сезон Украина завершила с рекордно низкими запасами в хранилищах, потеряв от 40% до 50% собственной добычи», — добавил Кучеренко.

Чтобы компенсировать потери, Украина вынуждена полагаться на импорт. Однако и здесь Россия не оставляет шанса для покоя: 6 августа враг нанес удар по компрессорной станции у украинско-румынской границы, которая обеспечивала поставки газа через диверсифицированные маршруты с греческих LNG-терминалов.

В Минэнерго уверяют, что темпы закачки газа в хранилища рекордные.

«Ежедневно у нас есть максимально необходимый объем для формирования достаточного уровня газа в предотопительный сезон», — отмечал заместитель министра энергетики Николай Колесник.

По словам нардепа Сергея Нагорняка, оценить точное потребление газа в этом сезоне сложно.

«Часть территорий оккупирована, некоторые предприятия исчезают с карты как потребители газа. В то же время, появляются новые потребители: газотурбинные установки, частные и коммунальные электростанции, обеспечивающие производство электроэнергии. Поэтому сосчитать точное потребление газа можно только приблизительно», — объясняет Нагорняк.

Для стабильного прохождения зимы правительство оценивает необходимый объем в 13,2 млрд кубометров газа, которые нужно закачать до 1 ноября.

«Этого объема хватит при теплой зиме и отсутствии критических ударов по добыче. Но в случае холодных погодных условий или дополнительных атак на энергетическую инфраструктуру придется прибегать к импорту газа», — говорит эксперт Михаил Гончар.

По оценкам Центра исследований энергетики оптимальный объем для спокойного прохождения отопительного сезона составляет 14,2–14,8 млрд кубометров.

Напомним, в последнее время страна-агрессорка Россия несколько реже начала наносить массированные ракетные и дроновые удары по Украине. Все это связано с запланированными переговорами кремлевского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

РФ воздержится от массированных ударов по Украине до 15 августа Однако после этой даты майор ВСУ советует украинцам быть осторожными.

«То есть 13,2 млрд — это предел, за который можно обойтись без критических проблем, но все будет зависеть от развития событий», — объясняет директор Центра Александр Харченко.

На начало августа в подземных хранилищах Украины было около 10 млрд кубометров газа, подтверждают аналитики ExPro и Совет.

«Еще нужно закачать 3,2 млрд кубометров за два с половиной месяца. Успеть можно, если сохранятся темпы закачки и будут наличные средства», — говорит Кучеренко.

Денежный фактор является критическим. Для прохождения зимы Украине необходимо дополнительно импортировать 5,5–6 млрд кубометров газа, что стоит около 2,5 млрд евро.

«В начале лета „Нафтогаз“ имел договоренности с донорами на сумму до 1 млрд евро, уже получены кредиты и гранты на сотни миллионов евро. Но хватит ли этого для достижения 13,2 млрд кубометров пока неизвестно», — отмечает Нагорняк.

«В любом случае, физически газ есть, и его можно закупить. Проблема только в финансах. Если не удастся достичь необходимого объема к началу сезона, Украина сможет продолжить импорт, хотя это будет дороже», — отмечает Харченко.

Наибольший риск — удары по украинской добыче.

«Россия хорошо понимает, что бьет по самым болезненным точкам. Возможны локальные проблемы в прифронтовых регионах, где газ и электроэнергия могут временно отсутствовать», — заключает Нагорняк.

Таким образом газ зимой будет, но для бюджета это означает дополнительные миллиардные расходы на импорт и поддержание энергетической стабильности страны.