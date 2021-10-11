Отопительный сезон под угрозой: на Закарпатье объявили чрезвычайную ситуацию из-за цены на газ

Отопительный сезон под угрозой: на Закарпатье объявили чрезвычайную ситуацию из-за цены на газ

Для государственных учреждений Закарпатья не могут закупить газ по бюджетным ценам, что может привести к срыву отопительного сезона в регионе.

В Закарпатской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за отказа компаний поставлять газ бюджетным учреждениям по льготным ценам на осенне-зимний период 2021/2022 годов. Соответствующее решение приняла на заседании региональная комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в понедельник, 11 октября.

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Как информирует персслужба Закарпатской ОГА, компании, которые до начала роста цен выиграли торги и заключили договоры на поставку газа, отказываются это делать, ведь цена в договорах значительно ниже сегодняшней рыночной.

"Ориентировочная потребность природного газа для бюджетных учреждений на период отопительного сезона составляет около 25 млн м³. Зато цена и отсутствие поставщика природного газа ставит под угрозу своевременность начала отопительного сезона и бесперебойную работу заведений в осенне-зимний период", — отметил во время заседания комиссии председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков.

Поэтому члены комиссии эту ситуацию классифицировали, как чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня.

"Возможным вариантом выхода из кризисной ситуации может стать введение гарантированного поставщика природного газа по индивидуальным договорам для удовлетворения потребностей бюджетных учреждений и организаций области на отопительный период 2021-2022 годов", — информируют в ОГА.

Напомним, в конце сентября Кабмин, НАК "Нафтогаз Украины", Офис Президента подписали Меморандум, согласно которому, до конца отопительного сезона тарифы не будут расти.

Согласно документу, цена газа для населения составляет 7,42 грн. за 1 м³, для бюджетных учреждений — 16,39 грн. за 1 м³.

Однако Меморандум не предусматривает стабильной цены для бюджетных учреждений и организаций, как отдельных юридических лиц, использующих природный газ для отопления и горячего водоснабжения.

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