Отопительный сезон пройдет без повышения тарифов, — Офис президента

Государство предоставило специальную цену на газ для нужд населения и социальной сферы.

В Офисе президента заявили, что отопительный сезон 2021-22 будет без перебоев и повышения тарифов, руководствуясь Меморандумом, ранее подписаным между Кабинетом министров, Офисом президента, местными властями и "Нафтогазом Украины".

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса главы государства Кирилл Тимошенко во время рабочей поездки в Полтавскую область.

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"Несколько недель назад был подписан Меморандум между Кабинетом министров, Офисом президента, местными властями и" Нафтогазом Украины "о неповышении тарифов во всех регионах Украины на отопление именно по сравнению с прошлым годом", — напомнил Кирилл Тимошенко во время общения с представителями СМИ в Полтаве.

Также он отметил, что для сохранения стабильных тарифов государство предоставило специальную цену на газ для нужд населения и социальной сферы. Он напомнил, что для населения — это 7,42 гривны за кубический метр, а для социальной сферы — около 16 гривен за кубический метр.

"Газа вполне достаточно — никаких проблем не будет. Сейчас идет подписание контрактов с каждым предприятием, непосредственно получает газ. Думаю, что за ближайшую неделю мы это доработаем, и не будет никаких вопросов", — заверил заместитель руководителя Офиса главы государства.

Напомним, во время заседания Кабмина Шмыгаль сказал, что Украина полностью готова к отопительному сезону. По его словам, по данным "Нафтогаза", голубого топлива в подземных хранилищах хватит для прохождения отопительного сезона.

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