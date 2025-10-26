ТСН в социальных сетях

Украина
326
Отопительный сезон в Харькове: Терехов ответил, когда включат тепло

Тепло в Харькове появится по решению правительства, отметил мэр.

Мэр Харькова Игорь Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что отопление в городе будут включать после соответствующего распоряжения Кабмина.

Об этом говорилось в комментарии мэра Харькова журналистке Новости.LIVE.

По его словам, Харьков активно готовится к зиме, хотя детали планов пока не разглашаются по причинам безопасности.

«Мы строим и систему теплоснабжения, и отопления. Пока не могу подробно комментировать эти вопросы из-за обстоятельств безопасности — это вы прекрасно понимаете. Но мы готовимся, имеем свои планы и последовательно их реализуем», — отметил Терехов.

Он также подчеркнул, что легкой зимы ожидать не стоит, поэтому город готовится к возможным вызовам в сложных условиях.

Напомним, накануне в Харькове, в Шевченковском районе, пять человек пострадали от БПЛА, среди них ребята 13 и 15 лет.

Между тем, отопительный сезон в Украине уже стартовал для объектов социальной и критической инфраструктуры в отдельных регионах. Как отметила министерша энергетики Светлана Гринчук, остальные области начнут его в ближайшие дни.

326
