Отопительный сезон в Івано-Франковске: когда начнется и кто в первую очередь получит тепло

Процесс запуска отопления может затянуться, говорит мэр города.
В Ивано-Франковске отопительный период постепенно начнется от 18 октября. Первоначально тепло планируют подать в школы и больницы.
Об этом сегодня, 12 октября, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.
"18 октября запылает. Есть нюансы с системой централизованного отопления — она изношена, поэтому ожидаем прорывы. Поэтому постараемся оперативно решать эти проблемы. В приоритете, конечно, учебные заведения и больницы, жилой фонд", — написал он.
Также Марцинкив отметил, что власти города приняли решение помогать тем, кто отключился от централизованного отопления и не успел запустить индивидуальное.
"Таких абонентов много в районе бывшего СТЭКа. Но будьте готовы, что этот процесс может несколько затянуться", — отметил глава города.
Напомним, отопительный сезон на Закарпатье оказался под угрозой: в области объявили чрезвычайную ситуацию из-за цены на газ.