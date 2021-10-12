Отопительный сезон в Івано-Франковске: когда начнется и кто в первую очередь получит тепло

Отопительный сезон в Івано-Франковске: когда начнется и кто в первую очередь получит тепло

Процесс запуска отопления может затянуться, говорит мэр города.

В Ивано-Франковске отопительный период постепенно начнется от 18 октября. Первоначально тепло планируют подать в школы и больницы.

Также читайте Во Львове начался отопительный сезон: кто получит тепло в первую очередь

Об этом сегодня, 12 октября, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.

"18 октября запылает. Есть нюансы с системой централизованного отопления — она изношена, поэтому ожидаем прорывы. Поэтому постараемся оперативно решать эти проблемы. В приоритете, конечно, учебные заведения и больницы, жилой фонд", — написал он.

Также Марцинкив отметил, что власти города приняли решение помогать тем, кто отключился от централизованного отопления и не успел запустить индивидуальное.

"Таких абонентов много в районе бывшего СТЭКа. Но будьте готовы, что этот процесс может несколько затянуться", — отметил глава города.

Напомним, отопительный сезон на Закарпатье оказался под угрозой: в области объявили чрезвычайную ситуацию из-за цены на газ.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку