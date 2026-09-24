Отопительный сезон в Украине: эксперт сказал, что может пойти не по плану

Ключевым фактором остается безопасность энергетической системы

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Украина технически готова к запуску отопительного сезона, однако старт подачи тепла в дома будет зависеть от погоды и среднесуточной температуры.

Об этом сообщил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в эфире «Утро Live».

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По словам специалиста, ключевым ориентиром для коммунальщиков остается среднесуточная температура воздуха — она должна держаться на уровне +8 °C или ниже в течение трех суток.

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«Процесс запуска централизованного отопления может занять примерно полторы-две недели. То есть, тепло во всех домах может появляться не одновременно», — отметил он.

Когда начнется отопительный сезон 2026/2027

Отопительный сезон 2026/2027 не стартует одновременно по всей Украине. Дату запуска будут определять местные власти в зависимости от погоды. Регионы тем временем завершают подготовку Украины к зиме: к началу сентября готовность жилищного фонда приблизилась к 80%.

Главный температурный ориентир остается неизменным. В плановом режиме тепло подают после среднесуточной температуры на уровне +8 °C или ниже в течение трех суток подряд. В то же время, окончательное решение принимают органы местной власти.

Социальные объекты также могут подключать раньше жилых домов. Такой подход применяли и в прошлом сезоне, когда в ряде областей тепло досрочно подали в больницы, школы и детсады.

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По состоянию на начало сентября к зиме подготовили более 114 тысяч из почти 144 тысяч жилых домов, то есть около 80% от плана, сообщило Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту 7 сентября 2026 года. Отдельные требования действуют для прифронтовых областей. Там коммунальные системы должны быть готовы не только к зимней нагрузке, но и к аварийной работе после возможных российских атак.

Ситуация в Херсоне самая трудная — детали

Херсон активно готовится к зиме. Местные власти ищут решение, как обеспечить город теплом даже при повреждении основных источников теплогенерации.

По состоянию на сегодняшний день общая готовность объектов централизованного теплоснабжения составляет 85,5%, и уже более 173 километров тепловых сетей было подготовлено к отопительному сезону, о чем сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.

Россияне атаковали Херсонскую ТЭЦ 26 и 27 августа. В результате последнего удара было полностью уничтожено и выведено из строя все теплогенерирующее и энергогенерирующее оборудование, которое оставалось на станции.

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