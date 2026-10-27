Отопительный сезон в Украине: где уже включают батареи и когда ждать тепло

Отопление в Украине

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В Украине начинается отопительный сезон 2026-2027 годов. С наступлением холодов тепло будут постепенно подавать в учреждения социальной сферы — больницы, детские сады и школы, где стабильная температура в помещениях особенно важна для здоровья и комфорта людей.

ТСН собрал информацию о том, когда отопление появится в домах украинцев в разных областях.

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Единой даты начала отопительного сезона для всей страны нет. Решение о подаче тепла принимают местные власти, учитывая погодные условия и установленные температурные критерии.

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Когда включат отопление в Киеве и области

В Киеве с 16 октября официально начался отопительный сезон. На первом этапе тепло начали подавать в больницы, школы и детские сады. Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, подключение учреждений социальной сферы осуществляют по индивидуальным заявкам их руководителей.

Подключение учреждений социальной сферы производят по индивидуальным заявкам их руководителей. Жилищный сектор начнут подключать, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток поддерживается ниже +8 °C. Сам запуск системы для всего города будет продолжаться от 7 до 10 дней.

В то же время часть Днепровского и Дарницкого районов временно остается без отопления из-за повреждений энергетического объекта в результате обстрелов. Там продолжаются восстановительные работы.

В горсовете отметили, что при подготовке к этой зиме основной акцент сделали на создании резервных источников питания и альтернативных мощностей, поскольку быстро перестроить огромную централизованную систему тепла невозможно.

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В предыдущие два года отопительный сезон в жилых домах Киева стартовал 29 октября.

Когда дадут отопление в Винницкой области

В Виннице отопительный сезон для больниц, школ и детсадов стартовал еще 8 октября — тепло уже получают около 60 заведений социальной сферы. Об этом сообщили в КП ВМР «Винницагортеплоэнерго».

Точную дату включения тепла в многоквартирных домах пока не объявили, однако коммунальные службы города уже полностью готовы к работе. Согласно нормам, батареи в домах винничан начнут теплеть тогда, когда среднесуточная температура воздуха будет держаться ниже +8 °C в течение трех суток подряд.

Когда включат отопление в Днепре и Днепропетровской области

Днепропетровская область завершает подготовку к отопительному сезону — регион технически готов почти на 90%. Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, в области подготовили к запуску почти тысячу котельных, обновили около 1,5 тысяч километров теплосетей, а также отремонтировали и установили 25 котлов.

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По его словам, для бесперебойной работы в условиях обесточений коммунальные и энергетические объекты оборудуют генераторами и когенерационными установками — за последние восемь месяцев регион добавил более 120 МВт альтернативной генерации.

Точной даты запуска отопления в Днепре и области нет. Тепло в доме и соцзаведения подадут, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток будет поддерживаться на отметке +8 °C или ниже.

Когда включат отопление в Житомире и Житомирской области

В Житомире от 26 октября официально начался отопительный сезон. В первую очередь тепло подают в социальные учреждения, а в стационары больниц из-за погоды его включили даже раньше запланированной даты.

Как сообщил директор КП «Житомиртеплокоммунэнерго» Дмитрий Рогожин «Суспильному» отопление в жилых домах Житомира планируется включить с 1 ноября.

Когда включат отопление в Запорожье и Запорожской области

Точную дату включения отопления в жилых домах пока не объявляют. Тепло в доме запорожцев подадут по стандартному правилу — после того, как среднесуточная температура воздуха трое суток будет держаться на отметке +8 °C или ниже.

В прошлом году тепло в Запорожье начали подавать 5 ноября. Соответствующее решение горисполком принял накануне.

Отопительный сезон в Запорожье начнется по решению местных властей. Базовую инфраструктуру город уже подготовил, однако стабильность подачи тепла будет зависеть от обстрела, наличия горючего и скорости восстановления сетей.

Когда включат отопление в Ивано-Франковске и области

В Ивано-Франковске уже включили отопление в больницах и роддоме, а также начинают подключать детские сады. В целом запуск тепла в доме горожан планируют начать 1–2 ноября. Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

По его словам, сейчас специалисты строят новые объекты и проверяют котельные учебных заведений. Несмотря на проблемы с газовым оборудованием и задержку финансирования, процесс подключения города продолжается.

Когда включат отопление в Кропивницком и Кировоградской области

Кропивницкий полностью подготовился к старту отопительного сезона, а коммунальщики уже заполняют теплосети водой. Запуск тепла в доме ожидают в конце октября или начале ноября.

Об этом сообщили в Кропивницком городском совете, отопительный сезон в городе начнется по стандартным правилам — когда средняя суточная температура воздуха будет держаться ниже +8 °C в течение трех дней подряд.

Когда включат отопление в Луцке и Волынской области

Отопительный сезон в Луцкой громаде стартует, когда средняя суточная температура воздуха будет три дня подряд держаться на отметке +8 °C или ниже. Соответствующее решение принял исполнительный комитет.

По словам директора КП «Луцктепло» Ивана Скорупского, предприятие полностью готово к зиме и оборудовано генераторами и когенерационными установками для автономной работы. В первую очередь тепло подадут в больницы, детские сады и школы.

Когда включат отопление во Львове и Львовской области

Во Львове отопительный сезон для жилого фонда начнется тогда, когда средняя суточная температура воздуха будет три дня подряд держаться на отметке +8 °C или ниже. Больницы, школы и детсады при необходимости будут подключаться раньше.

Как сообщил мэр Андрей Садовый, город подготовил и резервные источники тепла на случай российских атак или аварий. Все городские больницы подготовлены к работе на твердотопливных котлах, а в более чем 40 учебных заведениях обустроили альтернативные котельные, позволяющие поддерживать тепло без газа и электроэнергии.

Когда включат отопление в Николаеве и Николаевской области

В Николаеве отопительный сезон ориентировочно планируется начать около 1 ноября, однако в случае раннего похолодания тепло могут подать уже после 20 октября.

Как сообщил директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов, окончательная дата зависит от погоды: батареи включат, когда средняя суточная температура воздуха будет три дня подряд удерживаться на отметке +8 °C или ниже. Предприятие полностью завершило ремонт теплосетей и подготовку котельных к запуску.

Когда включат отопление в Одессе и Одесской области

Одесская область полностью подготовилась для работы в осенне-зимний период. Отопительный сезон в регионе начнется в зависимости от погодных условий и температуры воздуха.

Как отметил глава Одесской ОВА Олег Кипер, больницы, школы и предприятия тепло- и водоснабжения обеспечили генераторами и запасом горючего.

Кроме того, в области подготовили установку распределенной распределенной генерации общей мощностью 36 МВт, продолжают устанавливать блочно-модульные котельные и усиливать защиту объектов критической инфраструктуры.

Когда включат отопление в Полтаве и Полтавской области

В Полтаве отопительный сезон может стартовать 2 ноября. КП «Полтаватеплоэнерго» готовит соответствующее обращение в городской совет из-за ожидаемого похолодания. Об этом «Суспильному» сообщили глава «Полтаватеплоэнерго» Игорь Процай и первый заместитель городского головы Валерий Пархоменко.

Окончательное решение должно быть принято исполнительным комитетом горсовета. В мэрии отметили, что готовы собраться на внеочередное заседание сразу после получения предложения от тепловиков.

Когда включат отопление в Ровно и Ровенской области

В Ровно тепловое хозяйство и жилищный фонд практически полностью готовы к старту отопительного сезона, а заведения социальной сферы подготовлены на 100%. Об этом сообщили в Ровенском городском совете по итогам заседания исполкома.

Точной даты запуска тепла в домах ровенчан пока не объявили. Отопление включится по стандартному правилу — когда средняя суточная температура воздуха в течение трех суток будет держаться на отметке +8 °C или ниже.

Когда включат отопление в Сумах и Сумской области

Отопительный сезон в Сумской громаде стартует не позднее трех дней после того, как средняя суточная температура воздуха опустится до +8 °C или ниже.

В Сумской МВА отметили, что решение о запуске тепла будут приниматься с учетом фактических погодных условий и соблюдения температурных нормативов.

Когда включат отопление в Тернополе и Тернопольской области

В Тернопольской громаде 19 октября с 16:00 начали подавать тепло в больницы, школы, детсады и другие социальные учреждения.

Как сообщили в Тернопольском городском совете, решение принял исполком по похолоданию и обращению руководителей учреждений, чтобы обеспечить надлежащие условия для детей, пациентов и посетителей.

А отопительный сезон для жилого фонда планируется начать в среду, 28 октября, с 09:00. Соответствующий проект решения будет рассмотрен исполнительным комитетом городского совета. Сразу после его принятия тепловики начнут подачу тепла в жилые дома города.

Когда включат отопление в Ужгороде и Закарпатской области

С 16 октября в Ужгороде разрешили включать тепло в школах, больницах, учреждениях культуры и социальной защиты. Всего в городе отопительный сезон начнется, когда в течение трех суток средняя суточная температура будет ниже +8 °C.

Закарпатская область полностью подготовилась к отопительному сезону 2026/2027, а в шести общинах региона тепло уже начали подавать. Об этом на брифинге сообщил начальник управления коммунального хозяйства и энергосбережения ОВА Василий Романец.

По его словам, первым отопление запускают в горных районах. Всего в области к зиме подготовили более 1300 котельных, 3,2 тысячи жилых домов, а также больницы, школы и детсады. Для работы в условиях возможных обесточений объекты коммунальной и социальной сферы снабдили более 900 генераторами.

Когда включат отопление в Харькове и Харьковской области

Коммунальные службы Харькова полностью готовы к старту отопительного сезона, а больницы и другие заведения соцсферы подготовлены на 100%.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. По его словам, тепло в городе начнут подавать сразу, как только это позволят погодные условия в соответствии с температурными нормативами.

Когда включат отопление в Хмельницком и области

В Хмельницком от 28 октября начнут поэтапно подавать тепло в жилые дома. Запуск системы стартует с 09.00. Об этом «Суспильному» сообщил заместитель городского головы Василий Новачок.

Решение было принято из-за стабильного снижения среднесуточной температуры воздуха до +8 °C и ниже в течение трех суток и прогнозируемого дальнейшего похолодания.

В Хмельницкой громаде от 15 октября тепло подали в больницы и детские сады. В школах и других учебных заведениях отопление будет включено вместе с жилищным фондом. Для сравнения, в прошлом году больницы и сады начали подключать 1–6 октября, школы — 13 октября, а дома — 1 ноября.

Когда включат отопление в Черкассах и Черкасской области

В Черкассах отопительный сезон для населения планируется начать с 2 ноября при условии, если средняя суточная температура воздуха в течение трех дней не будет превышать +8 °C. Об этом сообщил городской голова Анатолий Бондаренко со ссылкой на решение исполнительного комитета.

В то же время в школах, детских садах и медицинских учреждениях города отопление начинают включать с 26 октября по отдельным обращениям их руководителей.

Когда включат отопление в Черновцах и Черновицкой области

Черновцы на 100% готовы к старту отопительного сезона, а внутридомовые теплосети уже заполнены на 95%. Об этом сообщил директор КП «Черновцытеплокоммунэнерго» Александр Корчунов.

С 20 октября в больницах, школах, детских садах и других социальных учреждениях начинали включать в себя отопление. Это касается заведений, которые могут автономно получать тепло. Чтобы подать тепло в помещение, руководители учреждений должны подать заявление.

Отопление для местных жителей будет включено по решению исполнительного комитета после того, как средняя суточная температура воздуха в течение трех дней будет держаться ниже +8 °C с тенденцией к дальнейшему похолоданию.

Когда включат отопление в Чернигове и Черниговской области

Точной даты запуска отопления в жилых домах Чернигова не определили. Тепло в жилищах включится по стандартному правилу — когда средняя суточная температура воздуха три дня подряд не превышает +8 °C.

Согласно распоряжению начальника Черниговской ОВО от 15 октября, первоочередное отопление будут подавать в больницы, детские сады, школы и заведения социальной защиты.

Как сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, на Черниговщине 48 громад уже приняли решение о начале отопительного сезона. В 32 из них тепло уже начали подавать в школы, больницы и другие учреждения социальной сферы.

Отопительный сезон 2026-2027 в Украине — последние новости

Напомним, ранее эксперт по энергетике Геннадий Рябцев заявил, что Украина в целом готова к новому отопительному сезону, однако его прохождение будет зависеть от ситуации безопасности.

Ранее мы объясняли, что перед началом отопительного сезона следует проверить состояние котла, радиаторов и оборудования для безопасности. Это поможет не только избежать неисправностей, но и эффективнее обогревать дом и экономить на коммунальных платежах.

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