Отопительный сезон в Украине может завершиться раньше: когда и какая причина

Чернышев объяснил, что Украина спокойно пережила зиму, потому что усвоила уроки 2022 года.
Из-за плюсовой температуры отопительный сезон в этом году может завершиться раньше — в конце марта.
Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в интервью изданию Le Figaro, которое цитирует прессслужба "Нафтогаза".
"Обычно отопительный сезон заканчивается 15 апреля, но в этом году, учитывая плюсовую температуру, это произойдет в конце марта", — сказал он.
Он подчеркнул, что Украина спокойно пережила зиму, потому что усвоила уроки 2022 года, когда осенью подверглись массированным атакам со стороны России.
"Наша энергосистема очень надежна. Но это не значит, что россияне не пытались атаковать нашу инфраструктуру каждый день. С первого дня вторжения россияне атакуют наши электростанции, нефтеперерабатывающие заводы и объекты инфраструктуры. Каждый ракетный удар может повлиять на газоснабжение, особенно на юге и востоке" страны, где ведутся активные боевые действия. Мы осознали, что дешевый газ действительно обошелся нам очень дорого: нашей безопасностью и независимостью", — отметил Чернышев.
Напомним, что украинцам начали поступать дополнительные квитанции на оплату коммунальных услуг по газоснабжению – так называемая третья платежка за газ.
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