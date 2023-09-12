Отопительный сезон в Украине: Шмыгаль сообщил, готова ли энергосистема

Чуть больше месяца осталось до начала отопительного сезона.

В Украине идет подготовка энергосистемы к отопительному сезону 2023-2024. По состоянию на сегодняшний день подготовка к осенне-зимнему периоду входит в свою финальную стадию.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

О состоянии АЭС в Украине, по словам чиновника, отремонтировано 7 атомных энергоблоков, еще два станут в строй до старта отопительного сезона. Общая их мощность составит 7,8 ГВт.

"ТЭС. Минэнерго взяло на себя обязательство, что к началу сезона заработают 25 энергоблоков, которые дадут энергосистеме 4,5 ГВт мощности", — сообщил премьер.

Около 80% оборудования ТЭЦ, по словам Шмыгаля, отремонтировано. В то же время "интенсивные ремонты продолжаются и завершатся вовремя".

"ГЭС. Отремонтированы и находятся в ремонте 35 гидроагрегатов мощностью почти 2,3 ГВт. По данным Минэнерго, в систему уже добавлено 804 МВт из запланированных дополнительных 1,7 ГВт мощностей", — добавил он.

Напомним, ранее в Ассоциации украинских городов заявили, что отопительный сезон в Украине под угрозой.

Накануне же стало известно, что в Украине разработали графики отключения света.

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