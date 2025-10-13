- Дата публикации
Отопительный сезон в Украине сократили: новые даты: новые даты
Отопление теперь подается по новому календарю, без привязки к погоде.
Кабинет Министров Украины принял решение, которое кардинально меняет привычные сроки подачи тепла в дома украинцев по всей стране. Постановлением № 1267 от 8 октября 2025 года правительство установило новые, жесткие календарные рамки для отопительного сезона, отменив привязку к климатическим условиям.
Об этом говорится на сайте КМУ.
Новый отопительный период: сокращение на месяц
Согласно новым правилам, официальный отопительный период теперь будет длиться исключительно с 1 ноября 2025 года до 31 марта 2026 года.
Это изменение означает существенное сокращение сезона. Для сравнения, ранее отопление традиционно включали, начиная с 15 октября, а выключали около 15 апреля.
Таким образом, украинцы фактически теряют целый месяц отопления:
15 дней осенью: тепло не будут подавать во второй половине октября.
15 дней весной: отопление будут выключать уже в конце марта, а не в середине апреля.
Отказ от «температурного правила»
Ключевое изменение заключается в отказе от привязки к температуре воздуха. Ранее местные власти могли начинать отопительный сезон, если среднесуточная температура воздуха в течение трех дней подряд опускалась ниже +8°C.
Теперь, независимо от погоды, все будет определяться исключительно календарем. Новые жесткие правила внесены в действующие документы, которые регулируют поставки газа производителям тепла, делая их обязательными для выполнения на всей территории страны.
Напомним, ранее мы писали о том, что бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко предупреждал, что в самые холодные дни зимы — в конце января и в феврале — могут возникнуть проблемы с поставками газа