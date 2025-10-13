Отопительный сезон в Украине сократили: новые даты: новые даты

Отопительный сезон

Реклама

Кабинет Министров Украины принял решение, которое кардинально меняет привычные сроки подачи тепла в дома украинцев по всей стране. Постановлением № 1267 от 8 октября 2025 года правительство установило новые, жесткие календарные рамки для отопительного сезона, отменив привязку к климатическим условиям.

Об этом говорится на сайте КМУ.

Новый отопительный период: сокращение на месяц

Согласно новым правилам, официальный отопительный период теперь будет длиться исключительно с 1 ноября 2025 года до 31 марта 2026 года.

Реклама

Это изменение означает существенное сокращение сезона. Для сравнения, ранее отопление традиционно включали, начиная с 15 октября, а выключали около 15 апреля.

Таким образом, украинцы фактически теряют целый месяц отопления:

15 дней осенью: тепло не будут подавать во второй половине октября.

15 дней весной: отопление будут выключать уже в конце марта, а не в середине апреля.

Отказ от «температурного правила»

Ключевое изменение заключается в отказе от привязки к температуре воздуха. Ранее местные власти могли начинать отопительный сезон, если среднесуточная температура воздуха в течение трех дней подряд опускалась ниже +8°C.

Теперь, независимо от погоды, все будет определяться исключительно календарем. Новые жесткие правила внесены в действующие документы, которые регулируют поставки газа производителям тепла, делая их обязательными для выполнения на всей территории страны.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко предупреждал, что в самые холодные дни зимы — в конце января и в феврале — могут возникнуть проблемы с поставками газа