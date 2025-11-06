Отопление еще не включали, а платежки уже пришли: жители Харьковщины возмущены "фейковыми" счетами

Отопление / © pixabay.com

В городе Змиев Харьковской области жители многоквартирных домов начали получать счета за тепло, которое фактически не подавалось.

Об этом пишет Kharkiv Today.

Как сообщают местные жители, в их электронных кабинетах появились начисления за октябрь от КП "Змиев-тепло" - хотя отопительный сезон в общине начался только 3 ноября.

Что произошло

Директор коммунального предприятия Андрей Спасов объяснил, что причиной стал технический сбой в системе учета после обновления программного обеспечения.

"В связи с техническим сбоем в системе учета были произведены ошибочные начисления за услуги. Просим прощения за временные неудобства. Ошибочные начисления будут аннулированы в ближайшее время", - отметили в КП "Змиев-тепло".

Что говорят жители

По словам людей, некоторые получили платежки на 1200–2000 гривен в месяц. Коммунальщики уверяют, что платить эти суммы не нужно — реальные счета за тепло жители получат в декабре, и они будут касаться ноября.

Тарифы на отопление в общине, отметили в КП, не изменялись.

Отопительный сезон в Харьковской области стартовал 28 октября. В течение недели к теплу подключилось около трети общин области.

Напомним, ранее специалисты объяснили, какие здания самые уязвимые во время блекаутов и почему.